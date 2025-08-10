Rescatan a una menor de 16 años tras desplomarse y no recuperar la conciencia en la Sierra de Mariola

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

Los bomberos felicitan al piloto del helicóptero por su "pericia" al trabajar en condiciones "realmente urgentes"

ALICANTE, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante rescataron este sábado en la Sierra de Mariola, entre Alfafara y camping de Mariola, a una menor de 16 años que se había desplomado y no recuperaba la conciencia.

El aviso se recibió sobre las 20.51 horas y hasta el lugar se desplazaron un helicóptero de rescate Alpha 01, grupo rescate de montaña (GER) y un furgón de salvamentos varios (FSV) del parque de Cocentaina, según ha informado el citado organismo.

Dado que el avisó llegó casi al ocaso "sin apenas margen para usar el helicóptero", los bomberos salieron "urgentemente" hacia la ubicación de la emergencia.

Al llegar al lugar, los rescatadores descendieron y el médico de rescate dio una primera atención sanitaria a la joven, quien mantenía constantes, pero no se recuperaba.

Los efectivos instalaron a la menor en la camilla y con una grúa la remontaron al helicóptero, que la trasladó a una pista deportiva en Alfafara. Allí la joven fue transferida a una ambulancia SAMU.

El Alpha 01 volvió a San Vicente para poder llegar a tiempo antes del ocaso, mientras los rescatadores y bomberos del parque de Cocentaina terminaban la atención. Posteriormente, el equipo de rescate fue trasladado de vuelta por tierra por los compañeros del parque de Cocentaina. La intervención finalizó sobre las 21.22 horas.

Desde el Consorcio han realizado una mención "especial" al piloto del helicóptero por su "pericia" al trabajar en condiciones "realmente urgentes": "Su intervención fue clave para el buen fin de la intervención y la posterior recuperación de la chica ya en el hospital".