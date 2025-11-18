La reserva hídrica de los embalses del Segura crece hasta el 20,2% y los del Júcar se mantienen en el 49,7%

VALÈNCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses del Segura se ha incrementado un 0,5 por ciento en los últimos siete días, hasta el 20,2% actual; mientras que la de los del Júcar se mantiene respecto a la semana pasada en el 49,7%.

Así lo muestran los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. En cuanto al Segura, cuenta con 230 hectómetros cúbicos (hm3), cinco más que la semana anterior. Se sitúa por encima de la media del año pasado, que era de 217 hm3; pero por debajo de la media de los últimos diez años, de 301 hm3.

Por su parte, los embalses de la cuenca del Júcar tienen en estos momentos 1.414 hm3, la misma cantidad que hace siete días. En relación al pasado año se sitúa por encima, de la media de 1.368 hm3; y también es superior a la de la última década, que es de 1.193 hm3.

A nivel nacional, la reserva hídrica almacena 29.886 hectómetros cúbicos (hm3) y están al 53,3% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Esto supone 1.094 hm3 o 1,9 puntos más que la semana pasada y 8,3 puntos más que la media de la última década.

De acuerdo con Transición Ecológica, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea. En concreto, la máxima se ha producido en la estación de Vigo Aeropuerto, donde se han recogido 257,6 litros por metro cuadrado (l/m2).

En lo que respecta a las cuencas, están por encima del 50% el Cantábrico Oriental (64,4%), el Cantábrico Occidental (57,1%), el Miño-Sil (55,6%), Galicia Costa (55,7%), las Cuencas internas del País Vasco (71,4%), el Duero (55,7%), el Tajo (58,8%), el Guadiana (58%), el Tinto, Odiel y Piedras (71,6%), el Ebro (53,6%) y las Cuencas internas de Cataluña (72,4%).

En el otro extremo, las cuencas que están por debajo de la mitad son Guadalete-Barbate (41,8%), el Guadalquivir (44,1%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (42,9%), el Júcar (49,7%) y el Segura, que sigue a la cola con el 20,2% de su capacidad. Al margen de esto, Transición Ecológica ha informado de que la vertiente atlántica se encuentra al 54,4% mientras que la mediterránea está al 49,9%.