Las reservas hoteleras rozan el 75% en la ciudad de València en los días clave de la Semana Santa

Archivo - Varios turistas recorren la ciudad, a 28 de mayo de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València se prepara para una Semana Santa 2026 con un 75 por ciento de ocupación media de las reservas para Jueves, Viernes y Sábado Santo, según el sondeo realizado por la Fundación Visit València.

Las cifras pueden incrementarse con las reservas de última hora y el buen tiempo previsto para estos días. El Viernes Santo será el día con mayor demanda hotelera, con reservas que se acercan al 80%, y durante toda la semana la ocupación no descenderá del 60%, según el sondeo.

El estudio también refleja que el efecto de la Semana Santa se ha dejado notar ya el pasado fin de semana, con reservas igualmente cercanas al 80%, lo que confirma la buena respuesta del sector turístico y la anticipación de los visitantes a unas fechas clave en la ciudad, ha detallado el consistorio en un comunicado.

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, ha mostrado su satisfacción con la evolución de las reservas hoteleras en la ciudad, que a su juicio demuestran la "solvencia" del destino y que el sector tiene estabilidad a pesar de la coyuntura internacional.

"Uno de los aspectos más positivos de la Semana Santa en València es que su efecto se alarga durante toda la semana, no solo en los días festivos principales, con una ocupación superior al 60% durante toda la semana y picos del 80% tanto en el fin de semana anterior como el Viernes y Sábado Santo", ha explicado.

Además, la concejala ha animado a visitantes y vecinos a descubrir las procesiones de la Semana Santa Marinera, una celebración única que llena los barrios marítimos de música y devoción. "Esta celebración, estrechamente vinculada al mar, recorre las calles y crea un ambiente lleno de historia y tradición que no se vive en ningún otro lugar", ha resaltado.

La edil ha indicado que "también es un buen momento para descubrir los museos, los comercios locales y saborear la gastronomía valenciana, nuestros clásicos arroces, los platos de cuaresma y los dulces típicos de la Semana Santa, lo que convierte la visita a la ciudad en una experiencia cultural y culinaria completa".

Toda la agenda de la Semana Santa Marinera y la información de la Semana Santa en València está ya disponible en la web de la Fundación Visit València.