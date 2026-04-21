La restauración de la Cúpula de las Escuelas Pías de València, Premio Europa Nostra 2026

La restauración de la Cúpula de la Iglesia de las Escuelas Pías de València, Premio Europa Nostra 2026 - LUIS CORTÉS

VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La restauración de la Cúpula de la Iglesia de las Escuelas Pías de València ha ganado uno de los Premios Patrimonio Europeo/Europa Nostra 2026, en concreto dentro de la categoría de 'Conservación y Adaptación a Nuevos Usos'.

Así lo ha anunciado la oreganización de estos prestigiosos galardones, que destaca que la cúpula fue revitalizada mediante una restauración que estabilizó la estructura del siglo XVIII críticamente dañada, renovó su revestimiento de azulejos y reabrió la linterna, combinando investigación, artesanía y supervisión.

La Comisión Europea y Europa Nostra han dado a conocer los ganadores de los premios, cofinanciados por el Programa Europa Creativa de la UE. Este año, se ha distinguido a "30 ejemplares realizaciones de 18 países de todo el continente".

En España, una de las actuaciones premiadas es la llevada a cabo en la iglesia valenciana. Según recalca Escuelas Pías en un comunicado, la cúpula es una de las mayores de mampostería de España, con 24,5 metros de diámetro y una superficie aproximada de 1.000 m2.

Construida en el siglo XVIII como parte del complejo escolar escolapio --el Real Colegio de las Escuelas Pías--, es un "elemento emblemático del perfil urbano de València y pertenece a la tradición europea de la arquitectura monumental con cúpulas, surgida durante el Renacimiento".

Antes de la intervención, la cúpula se encontraba en estado crítico, ya que cuatro grandes grietas atravesaban la bóveda y el tambor. La filtración de agua había dañado los acabados interiores, las tejas del tejado estaban fracturadas o faltaban, y las aberturas de las linternas estaban selladas.

La iniciativa para restaurar la cúpula surgió de la comunidad escolapia y de colaboradores locales. Para realizar estudios detallados se utilizaron escaneo láser 3D, fotografía con drones e imágenes térmicas.

Se construyó una sección de prueba a escala real y una maqueta de mampostería a menor escala para estudiar los métodos de reparación antes de la intervención. Las 32.000 tejas azules vidriadas y tradicionales de la cúpula, con su característico diseño de río, fueron examinadas individualmente. Fue necesario reemplazar alrededor de 7.000 tejas.

Un estudio cromático identificó diferentes tonalidades de azul, que se reprodujeron mediante fabricación artesanal. Las grietas se rellenaron con lechada de cal y, para mejorar la resistencia sísmica, se reforzaron externamente ciertas bandas y nervaduras con mortero de cal y malla de fibra de basalto. La reapertura de la linterna devolvió la luz natural al interior. La luz del sol vuelve a iluminar el altar. La linterna también recuperó su policromía original y se restauró la ornamentación de la cúpula.

El proyecto también incluyó un sistema de monitorización continua. Sensores miden la temperatura, la humedad, el CO2 y el movimiento estructural. Mediante documentación y modelado 3D, un gemelo digital de la cúpula facilita el mantenimiento a largo plazo.

La investigación se ha integrado en un programa de patrimonio regional en colaboración con la Universitat Politècnica de València. Las obras se llevaron a cabo entre 2018 y 2025, con financiación sucesiva aportada por la Generalitat Valencia, el Gobierno de España y las Escuelas Pías Provincia Betania.

El proceso de restauración se abrió al público mediante seminarios, visitas guiadas y una exposición que atrajo a 46.000 visitantes. El proyecto también contribuyó a la vitalidad de la parroquia y su entorno local.

Inspirada en la restauración de la cúpula, la iniciativa 'Tejas para la Dana' reutiliza la arcilla y el limo recogidos tras la barrancada de 2024 para producir tejas artesanales con fines benéficos.

"GRAN COMPLEJIDAD"

El jurado de los premios resalta que esta intervención, "de gran complejidad tanto técnica como organizativa, se llevó a cabo con éxito mediante un riguroso enfoque multidisciplinar". "Iniciada a nivel local, combina la innovación estructural con la investigación avanzada integrada en un programa regional de patrimonio", añade.

Los ganadores serán homenajeados en la Ceremonia de los Premios del Patrimonio Europeo 2026, que tendrá lugar el 28 de mayo en el Teatro Municipal de Nicosia, Chipre.