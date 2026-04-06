Retenciones y varios accidentes complican la operación retorno durante la mañana en la Comunitat Valenciana

Retenciones en la A-3 a la altura de Requena (Valencia) durante la mañana del Lunes de Pascua - DGT

VALÈNCIA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Varios accidentes en municipios como Tavernes de la Valldigna (Valencia), junto a la gran afluencia de vehículos en vías como la AP-7 y la A-3, han complicado la operación de retorno durante la mañana de este Lunes de Pascua en la Comunitat Valenciana y han provocado retenciones.

En la AP-7, un accidente en Tavernes de la Valldigna ha llegado a provocar hasta 22 kilómetros de retenciones, si bien a las 14 horas quedaban 13 kilómetros de retención entre Xeraco y Gandia con sentido Valencia, según han informado fuentes del Centro de Gestión de Tráfico.

También en la AP-7, a la altura de Paterna (Valencia) en el sentido Barcelona, la afluencia de vehículos hacia la capital catalana ha llegado a provocar 5 kilómetros de retenciones, si bien a las 14 horas ya se había normalizado la situación.

En la A3, entre Siete Aguas y Requena, se han originado hasta 20 kilómetros de retención por la afluencia masiva de vehículos, han indicado las mismas fuentes, que detallan que a raíz de esta complicación se ha producido después un accidente.

En Castellón, se han registrado complicaciones en la AP-7 por un accidente en el entorno de Borriana que a mediodía ha provocado tráfico denso en sentido Tarragona, ha detallado la DGT en X. En la misma vía y provincia, a la altura de Alcalà de Xivert en sentido Barcelona, se han producido retenciones de 7 kilómetros.