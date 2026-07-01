Retrasos en la C-1 de Cercanías por una incidencia que afecta a los sistemas de señalización de Xeraco

Archivo - Tren de la red de Cercanía - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia que afecta a los sistemas de señalización de la estación de Xeraco (Valencia) provoca retrasos en los trenes de la línea C-1 de Cercanías desde primera hora de este miércoles, según ha informado Adif en sus perfiles en redes sociales.

El administrador de infraestructuras ferroviarias ha detallado que se trata de una incidencia ocasionada durante la realización de unos trabajos programados por la empresa.

Como consecuencia de ello, advierte de que esta incidencia puede afectar con retrasos a los trenes de la línea C-1 del núcleo de Cercanías de València. Adif añade que personal de la compañía trabaja para solucionarla "lo antes posible".