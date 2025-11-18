Revisan palmeras de la CV-905 en Torrevieja tras caer una sobre un coche y matar a un conductor de 22 años

Muere un hombre al caer una palmera sobre su vehículo en la CV-905 en Torrevieja - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS ALICANTE

ALICANTE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) ha informado de que la empresa concesionaria del servicio de mantenimiento de zonas verdes y espacios libres está llevando a cabo en la CV-905 una "revisión individualizada de cada ejemplar de palmera que existe en la mediana" después de que el pasado viernes una de ellas cayera sobre el coche que conducía un joven de 22 años y lo matara.

En concreto, esta revisión cuenta "con una verificación doble que consiste en que dos operarios especializados, de forma distinta, revisan la misma palmera" y se está comprobando el estado del tronco y la copa o corona, según ha señalado el consistorio en un comunicado.

"Asimismo, se ha procedido la comprobación de no oquedades en los troncos mediante métodos mecánicos. En un plazo máximo de 48 horas estarán revisadas todas las palmeras existentes en la mediana de la CV-905, en el término municipal de Torrevieja", ha apuntado.

El consistorio ha añadido que de acuerdo con "técnicos especializados" la afectación por el picudo "se presenta habitualmente con daños visibles en la copa o en la base" y "la palmera que ocasionó el pasado viernes el triste y lamentable suceso no presenta los citados síntomas".

"Se ha comprobado que existe una oquedad situada en el centro de la palmera, a unos tres metros de altura, punto por el cual rompió la palmera. Asimismo, desde la Concejalía de Parques y Jardines se está procediendo a una revisión extraordinaria y exhaustiva de la totalidad de palmeras del término municipal de Torrevieja", ha agregado.

Al margen de todo ello, ha continuado el consistorio, "la afección del picudo rojo en Torrevieja es una cuestión que se trata a diario desde hace más de una década" y "en estos momentos la incidencia es similar a la de otras poblaciones".

Finalmente, el ayuntamiento ha resaltado que el "nuevo contrato del servicio de mantenimiento de zonas verdes incluye que deben realizarse anualmente dos revisiones visuales de las palmeras de todo el término municipal". La primera, cuando se realiza la poda del ejemplar y, la segunda, a lo largo del año. Además, cada vez que se realiza algún trabajo de jardinería en la mediana de la carretera "también se revisan visualmente", según ha destacado la administración local.