El Rialto inicia la temporada del IVC con cuatro estrenos de compañías valencianas de teatro, danza y circo

Arranca la temporada del IVC - GVA

VALÈNCIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Rialto de València iniciará la temporada de artes escénicas del Institut Valencià de Cultura (IVC) con la programación, durante el mes de octubre, de cuatro estrenos absolutos de compañías valencianas de teatro, danza y circo.

En este inicio de temporada el IVC respalda las nuevas producciones y promueve la creación y exhibición de propuestas en valenciano. De este modo, ofrecerá una programación "multidisciplinar, diversa y de calidad, pensada para llegar a diferentes públicos y acercar las artes escénicas a todos los espectadores".

El Rialto abrirá el telón del 1 al 4 de octubre con el espectáculo en valenciano 'Tristesa i alegria en la vida de les girafes', de Bullagan Companyia de Teatre. Se trata de una comedia sobre las crisis de Tiago Rodrigues, dirigida por Adrián Novella e interpretada por Vanessa Assanova, Vicente Genovés, Joan Isern y Robert de la Fuente.

Del 8 al 11 de octubre, Irene de la Rosa presentará 'Antoñita: cuerpo y memoria', un proyecto de investigación y creación artística que toma como punto de partida la vida y obra de la bailaora sorda La Singla, para explorar nuevas formas de comunicación escénica que trasciendan las barreras sensoriales. El espectáculo incorpora una línea de trabajo de mediación e investigación desarrollada con la colaboración de la Federación de Personas Sordas de la Comunitat Valenciana (Fesord).

La programación continuará, del 15 al 18 de octubre, con 'Corol·lari. Dir adéu sense acomiadar-se', de Bambalina Teatre Practicable, una de las compañías más consolidadas de las artes escénicas y referente de la cultura valenciana. El montaje, dirigido por Jaume Policarpo, parte de la propuesta dramatúrgica de ocho autores y autoras valencianos y constituye la última creación de la compañía antes de poner fin a su trayectoria.

Por último, del 22 al 25 de octubre, el Teatro Rialto acogerá el estreno de 'Karma letal', de Gonzalo Santamaría y Gilbertástico, bajo la dirección de Jimena Cavalletti. El espectáculo combina circo y música en directo a través de los personajes Eddy Eighty y Gilbertástico, que invitan a reflexionar, entre risas y adrenalina, sobre la importancia de nuestras acciones.

Las entradas de estos cuatro espectáculos podrán adquirirse a partir del 10 de septiembre en las taquillas físicas de los teatros Principal y Rialto y en la taquilla online del IVC.