Riba-roja reabre al tráfico el puente de la CV-336 afectado por la dana y recupera su acceso norte

VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Riba-roja de Túria recupera desde este viernes el puente de la CV-336 gracias a una intervención, en la que se han invertido 2.524.077,90 euros, que "devuelve la normalidad a una infraestructura clave para la conexión entre el casco urbano y las urbanizaciones situadas al norte del Túria, así como con los municipios la Pobla de Vallbona, San Antonio de Benagéber, Benaguacil y l'Eliana", subraya el Ayuntamiento en un comunicado.

Se trata de uno de los principales accesos al municipio, cuyas obras han sido promovidas por la Diputación de Valencia con fondos provenientes del Gobierno de España para la reconstrucción.

Al acto inaugural han asistido el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, la comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, Zulima Pérez, el alcalde de Riba-roja, Robert Raga, y la vicepresidenta de la corporación provincial y diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, junto con miembros del consistorio.

La barrancada provocó importantes distorsiones en el tablero del puente y fisuras horizontales en la base de varias pilas, como consecuencia del arrastre de troncos y lodos provenientes de las aguas del Túria, lo que obligó a demoler y reconstruir los elementos dañados. Como medida provisional, el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Zaragoza instaló un puente militar tipo Mabey de 48 metros para garantizar la movilidad mientras se ejecutaban los trabajos principales.

Este puente permanecerá mientras continúen las obras de rehabilitación del Pont Vell, para garantizar el paso ciclo-peatonal. La actuación de emergencia ha incluido el apeo del tramo afectado, la demolición de tres vanos y tres pilas, la cimentación profunda con pilotes in situ y la reconstrucción de las pilas y tablero, manteniendo la morfología y geometría originales.

También se han repuesto todos los elementos funcionales y de seguridad necesarios para la circulación, como las luminarias y el vallado lateral, así como el mural de trencadís con la imagen del municipio. El puente actual, proyectado en 1961 tras la riada de 1957, cuenta con 11 vanos y una longitud de 148,5 metros, con dos carriles y acera peatonal.

La reapertura al tráfico ha sido posible tras realizar la prueba de carga antes del comienzo del curso escolar, quedando remates de limpieza y retirada que no afectan a la vialidad.

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga se ha mostrado "agradecido tanto a la Diputación de Valencia y a la empresa adjudicataria, por la agilidad de las obras como al Gobierno de España por la financiación de la infraestructura, "cumplimos el compromiso y afortunadamente, este importante puente se abre hoy al tráfico, en tiempo récord, a pocos días del inicio del curso escolar, lo que permitirá una mayor fluidez del tráfico de las familias y alumnado que acceda a los centros escolares".

Además, ha recalcado, "favorece la circulación a todos los más de 3.000 vecinos y vecinas de la zona norte y de los pueblos colindantes".

COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES

Vicent Mompó ha puesto en valor la colaboración entre instituciones y ha incidido en la necesidad de "seguir en la misma línea y continuar trabajando para darle tranquilidad a las personas". "Cuando las administraciones van todas a una y se coordinan --ha aseverado-- los propósitos se cumplen, y el nuestro era abrir al tráfico la infraestructura antes del inicio del curso escolar".

Además, el presidente provincial ha considerado que se trata de una infraestructura "importante a nivel comarcal y provincial". "No solo comunicará mejor el municipio de Riba-roja y sus urbanizaciones, también con los municipios de San Antonio de Benagéber, l'Eliana, o la Pobla de Vallbona, ha apuntado.

En la misma línea, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha puesto en valor la colaboración entre las administraciones implicadas, que ha permitido "adelantar incluso la ejecución de esta importante infraestructura".

"Los 1.745 millones de euros que el Gobierno de España transfirió en apenas 40 días a todos los consistorios afectados ya se están materializando en hechos concretos, como el puente que hoy se reabre para la ciudadanía", ha concluido.