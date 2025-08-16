Riba-roja (Valencia) activa los 14 cañones de agua en la Vallesa de Mandor para prevenir incendios ante la ola de calor

Riba-roja activa los 14 cañones de agua en la Vallesa de Mandor para prevenir incendios ante la ola de calor - AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA

VALÈNCIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria (Valencia) ha puesto en marcha este sábado los cañones de agua regenerada de la Vallesa de Mandor, ubicada en el término municipal, ante las elevadas temperaturas derivadas de la ola de calor y con el objetivo de prevenir la posibilidad de incendios. Este sistema preventivo está incluido en el proyecto Guardian que comparte con la vecina localidad de Paterna.

Los técnicos municipales, bajo la supervisión de la jefatura de la Policía Local de Riba-roja de Túria, han conectado los cañones de agua de la Vallesa de Mandor para refrescar la "abundante" masa forestal en este pulmón verde de forma que descienda la temperatura y, por tanto, el riesgo de incendio ante la cercanía de las zonas habitadas y las viviendas de esta área, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

Estos "innovadores" cañones de agua regenerada "se han activado y permanecerán en marcha mientras dure la emergencia por riesgo de incendios forestales decretada por la Generalitat Valenciana por las altas temperaturas que se vive durante las últimas y que se prolongará a lo largo todo el fin de semana", han señalado desde el Ayuntamiento, al tiempo que han subrayado que, "de esta forma, se pretende minimizar cualquier riesgo material o humano ante posibles incendios".

El proyecto Guardian fue elaborado conjuntamente entre los Ayuntamientos de Riba-roja de Túria y el vecino municipio de Paterna con el objetivo de crear un sistema de prevención en la Vallesa de Mandor que, con una extensión de 2.000 hectáreas de masa forestal y 15.000 habitantes en la zona, pueda hacer frente a las altas temperaturas con el uso de cañones de agua regenerada.

El agua, que procede de los usos domésticos, está depurada y tratada a través de un proceso técnico "muy eficaz". Constituye una herramienta "esencial" en esta iniciativa que se puso en marcha en la anterior legislatura.

En el proyecto participan, además, Hidraqua, Medi XXI, la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València y, por último, Cetaqua. El coste total alcanza los 5,4 millones de euros, de los que la Unión Europea ha aportado el 80 por ciento sobre el total, es decir, 4,4 millones, ha precisado el consistorio.

"MEJORA LA RESILIENCIA"

La iniciativa "mejora la resiliencia ante los incendios forestales" a través de una barrera de contención del fuego formada por 40 cañones que se proveen de la citada agua regenerada. También se han instalado sensores de detección del fuego que activan un sistema de riego adecuado para humedecer las áreas residenciales y actúan, al mismo tiempo, de protección y defensa en las áreas "estratégicas" de gestión en Riba-roja de Túria y Paterna.

El sistema de generación implantado tiene capacidad para generar un volumen anual de 80.000 metros cúbicos de agua regenerada para las 35 hectáreas de masa forestal entre los términos municipales de Riba-roja de Túria y Paterna. Esta infraestructura hidráulica consiste en la instalación de 6.500 metros de conducciones y cinco depósitos que se encargan de recoger agua de la estación regeneradora y conducirla hasta las 40 torres fijas.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha destacado que este sistema "es muy importante como medida de prevención ante las elevadas temperaturas que se soportan en estos días y que se mantendrán durante las próximas horas". "Por ello, debemos actuar con mucho cuidado para minimizar cualquier riesgo por la cercanía de viviendas a la masa forestal de la Vallesa de Mandor", ha concluido.