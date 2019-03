Ribó aboga por "medidas de control serias" en el bando fallero para proteger edificios y evitar botellón en su entorno

Actualizado 19/03/2019 19:39:10 CET

Puig destaca la "convivencia" y "hospitalidad" mostrada por los valencianos y Gómez resalta el 90% de ocupación en València

VALÈNCIA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha defendido este martes la posibilidad de introducir en el bando fallero "medidas de control serias" para proteger edificios históricos ubicados en el entorno de lugares en los que durante las Fallas se celebran verbenas y se organiza botellón y también para evitar esta práctica. Igualmente, ha mostrado su disposición a seguir hablado de la posibilidad también de contemplar algún tipo de tasa turística.

Ribó se ha pronunciado de este modo tras el disparo de la última 'mascletà' de las Fallas de 2019 en la Plaza del Ayuntamiento de València, al realizar un balance de estas fiestas. Ha indicado que aunque aún no hay datos oficiales se puede considerar "impresionante" el número de gente que ha visitado la ciudad estos días, especialmente, el fin de semana.

El primer edil ha considerado que a este "lleno" en el centro ha contribuido tanto el buen tiempo que ha hecho durante la semana fallera como que parte de los días grandes hayan caído en fin de semana.

Igualmente, Joan Ribó ha afirmado que las de 2019 han sido unas "Fallas seguras" que han transcurrido con "mucha seguridad". En este punto, ha destacado el trabajo llevado a cabo por los ediles de Cultura Festiva, Pere Fuset, también presidente de la Junta Central Fallera; Limpieza y Jardines, Pilar Soriano, y Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato.

El responsable municipal ha destacado que a pesar de estos buenos datos, el año que viene, con vistas a las Fallas de 2020, se debería "trabajar para que el bando fallero aborde algunos problemas" detectados este año que "no hemos resuelto definitivamente este año". Así, se ha referido a cuestiones "relacionadas, sobre todo, con el tema de las fiestas que originan botellón".

"Esto es lo que tenemos que abordar, sobre todo, lo vinculado con los lugares en los cuales hay edificios históricos", ha dicho. Ha recordado que este año se han protegido algunos como la Lonja pero ha insistido en la necesidad de abordar este tema y adoptar medidas al respecto.

"No sé si prohibir o incluir medidas de control serias. Lo tenemos que hablar. No me gusta la palabra prohibir pero es imprescindible proteger estos edificios de forma clara", ha manifestado al respecto el alcalde.

Por otro lado, preguntado por si es partidario de introducir una tasa turística que ayude a financiar los gastos que ocasiona la presencia de más gente en la ciudad o de incluirla solo para Fallas, Ribó ha respondido que "el problema" es que esa cuestión "depende de una ley autonómica" y ha señalado que no hay contemplada una tasa para unos días.

"GASTOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD"

"El tema de la tasa, en general, se tiene que hablar. Aplicarlo es muy importante en estos momentos de crecimiento continuado de turismo en la ciudad. Esto supone gastos de limpieza y de seguridad y esto se tendrá que financiar, como se hace prácticamente en todas las ciudades europeas y en algunas españolas como Palma o Barcelona", ha planteado el primer edil.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que también ha presenciado la última 'mascletà' desde el balcón principal del Ayuntamiento ha hecho balance de las Fallas de 2019 diciendo que este 19 de marzo es "un día impresionante en el que los valencianos y las valencianas estamos emocionados al ver cómo la ciudad de València es una ciudad de acogida".

Puig ha dicho que esta es una circunstancia que sucede en "toda la Comunitat Valenciana, que está siendo hoy una comunidad de convivencia y de hospitalidad, representando los mejores valores de la auténtica fiesta de los valencianos".

A falta de la 'crema', esta noche, el responsable autonómico ha considerado que los de las Fallas 2019 "han sido unos días impresionantes". "El fin de semana ha sido récord de visitantes", ha señalado, además de insistir en la "convivencia enorme" que ha reinado a pesar de la "cantidad de personas" que han acudido a estas fiestas, en la "integración" y en la "capacidad de gestionar la enorme diversidad de personas que ha venido".

"SÍMBOLO DE LA COMUNITAT VALENCIANA"

"Son unas fiestas maravillosas que son símbolo de lo que es la Comunitat Valenciana hoy, una comunidad abierta, hospitalaria que acoge a las personas que viene con amabilidad y que cree en lo suyo. Estas son unas fiestas auténticas. Los grandes eventos de verdad son esto, las Fallas y las fiestas populares de la Comunitat", ha declarado el presidente. Ha agregado que "ahí reside la autenticidad" del pueblo valenciano, en "la indumentaria, la gastronomía, los monumentos" y la pirotecnia".

La primera teniente de alcalde en València y concejala de Turismo, Sandra Gómez, por su lado, ha indicado que aunque aún no hay datos definitivos estas Fallas la ciudad ha registrado un 90 por ciento de ocupación. "Si hacemos un balance comparativo desde 2015 podemos hacer una valoración muy positiva ya que en rentabilidad turística hemos aumentado un 47 ó 48 por ciento y en pernoctaciones, más de 100.000 desde 2015", ha explicado.

"Es una previa, un adelanto a la espera de tener los datos cerrados pero podemos decir que no solo en Fallas ha venido más gente a descubrir nuestra fiestas sino que se han traspasado las fronteras nacionales ya que el peso del turismo internacional se ha incrementado en mucho con respecto al turismo nacional", ha argumentado la edil. Ha señalado que "las Fallas ya no son solo unas fiestas reconocidas solo en el ámbito nacional".

"LA FIESTA MÁS GRANDE"

Por otro lado, la candidata del PP a la Alcaldía de València, María José Català, ha señalado, también tras la 'mascletà' y preguntada por el transcurso de estas celebraciones que "hoy es día de felicitar a todos los que han colaborado para que esta, la fiesta más grande de España y del mundo, haya salido de la mejor manera". Català ha afirmado que mañana ya será día de hacer balance sobre la gestión municipal y ha avanzado que ella ha echado en falta "algo más de limpieza, algo más de atención y de seguridad".