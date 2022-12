Ribó acerca del informe de la UCO sobre el PSPV: "Es un indicador de que las cosas no se hacían bien"

"No hay derecho a que algunos partidos usen fondos espurios para doparse", dice el alcalde

El alcalde de València, Joan Ribó, de Compromís, ha considerado que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta que empresarios pagaron gastos de campaña de la candidata socialista Carmen Alborch en 2007 es "un indicador de que las cosas no se hacían bien".

Preguntado por si le preocupa la situación de cara a un futuro nuevo gobierno progresista tras las elecciones de mayo, el primer edil ha comentado: "Me preocupan concretamente todos los informes que hablan de que se ha utilizado dinero de manera extraña para doparse de en las elecciones".

"Es un mecanismo perverso", ha incido Ribó, que ha apostillado que le recuerda "mucho al bipartidismo del pasado". "Y, de alguna manera, pasado es, pero creo que son practicas que maltratan a la democracia porque no dejan a los partidos en igualdad de condiciones. Es inválido para el partido que sea; sea el partido que sea son posiciones lamentables y, evidentemente, esto ha de seguir su proceso jurídicamente".

Joan Ribó ha expresado su deseo de que "estas prácticas desaparezcan de una vez de los sistemas políticos valencianos" y se ha "congratulado" de que los hechos a los que se aluden en el informe de la UCO sean anteriores a que él llegara "a esta casa".

No obstante, ha admitido que no dejan de "alarmarlo" en el caso del PP "fue una práctica que llegó al menos hasta 2011, por las indicaciones que tenemos, evidentemente aún no juzgadas".

"Pero en este caso aparecen también en el otro partido y es un indicador de que las cosas no se hacían bien. No hay derecho a que algunos partidos usen fondos espurios para doparse en las en las elecciones porque, en definitiva, lo que hace es deformar unos resultados y eso es algo totalmente intolerable", ha concluido.