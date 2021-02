Ribó admite "carencias" en la ciberseguridad de la EMT de València pero asegura que se ha avanzado "muchísimo"

El alcalde destaca que desde que llegaron al Gobierno municipal se han invertido más de 2 millones de euros en la mejora de los sistemas

VALÈNCIA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha querido dejar claro este lunes que a pesar de que la ciberseguridad de la Empresa Municipal de Transporte (EMT València) tiene algunas "carencias", desde que llegaron al gobierno municipal se han invertido más de 2 millones de euros en la mejora de los sistemas y "se ha avanzado muchísimo" y de hecho, su ciberseguridad es incluso "mayor que la del Ayuntamiento".

Así lo ha manifestado durante la presentación de los 21 nuevos autobuses híbridos de la EMT, junto concejal de Movilidad Sostenible, Guiseppe Grezzi, y la gerente de la empresa, Marta Serrano, después de que la Sindicatura de Comptes haya detectado falta de ciberseguridad y "graves deficiencias" en los controles de administradores que proporcionan soporte a procesos críticos de negocio.

El primer edil ha dicho estar muy preocupado por la ciberseguridad, incluso la de su casa y sus tarjetas, pero cree que "los partidos de la oposición solo se han leído el resumen, la página primera del resumen" del informe de la Sindicatura y ha recomendado una "lectura pausada" de la auditoría, dado que solo analiza las cosas acabadas pero "no todas las que se están desarrollando y que son muchas, que lo reconoce, los avances".

En este sentido, Ribó ha defendido que aunque la ciberseguridad de la EMT no ha llegado a "lo óptimo, no estamos tan mal". Según ha dicho, "la ciberseguridad de la EMT tiene que mejorar con la del Ayuntamiento y la de todas partes, pero no está tan mal, estamos avanzando de manera bastante clara".

De hecho, el informe subraya que "la ciberseguridad de esta casa es mayor que la ciberseguridad del Ayuntamiento" y "en las 15 ciudades más importantes de la Comunitat Valenciana, ocupa el tercer lugar la EMT".

"Evidentemente que hay carencias, porque esto es una guerra permanente, pero en ciberseguridad se ha avanzado muchísimo en la EMT", ha insistido, al tiempo que ha recordado que desde que llegó al consistorio, la EMT ha gastado "más de 2 millones de euros en hardware, software y mejora de estos sistemas".