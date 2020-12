Ribó destaca que en el consejo de EMT "se darán todas las explicaciones" del incendio y pide evitar rumores

El PP preguntas a EMT y bomberos sobre el funcionamiento de los sistemas de seguridad y los planes antiincendios de las cocheras

VALÈNCIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha indicado este miércoles que en el consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) "se darán todas las explicaciones" sobre el incendio registrado el pasado fin de semana en las cocheras de San Isidro a partir de los informes oficiales que se emitan sobre este suceso. Así, ha pedido esperar a tener esos documentos y a evitar rumores sobre lo ocurrido.

"Lo primero que se tiene que tener es el informe de bomberos. Nadie, que yo sepa, tiene hasta ahora el informe de bomberos. Lo primero que tenemos que hacer es no ir con rumorologías sino ver el informe tal cual está", ha asegurado Ribó, preguntado por el incendio y por su investigación tras visitar el refugio antiaéreo de Massarrojos.

El primer edil ha agregado, preguntado por si hubo algún fallo en los hidrantes de las cocheras, que "la mayoría de hidrantes funcionó" aunque ha reiterado que no se posee "aún el informe oficial". En este punto ha resaltado que hablar sin tener ese documento es "rumorología no siempre bien intencionada".

"En el momento en el que tengamos los informes, se hará un consejo de administración, como se pidió, y se darán todas las explicaciones", ha manifestado Joan Ribó a continuación.

Asimismo, sobre por el precio de los autobuses siniestrados y por si el coste de cada uno rondaba los 300.000 euros, ha dicho que valían esa cantidad "cuando eran nuevos" y ha apuntado que con estos vehículos sucede como "con un coche", que van perdiendo valor con el tiempo.

"Si se vende a los dos, tres, cinco, diez o quince años, se sabe cómo se devalúa el precio. A los autobuses les pasa exactamente lo mismo", ha expuesto el alcalde, que ha calificado de "solemne tontería" decir que el precio de cada uno es ahora de 300.000 euros.

"En estos momentos el precio de los autobuses en absoluto tenía ese valor. Tenían un valor residual bastante bajito", ha agregado, a la vez que ha dicho que no puede precisar la cantidad porque desconoce el informe al respecto. Tras ello, el responsable municipal ha repetido que "en consejo de administración se darán todas las explicaciones". Ha añadido que la EMT "estará evaluado económicamente" estas cuestiones.

Por otro lado, preguntado por si la expansión del incendio puede deberse a que los autobuses estuvieran estacionados muy cerca unos de otros, Ribó ha explicado que visitó las cocheras y que "los aparcamientos estaban señalizados normalmente".

"Estoy a la espera de los informes correspondientes y lo analizaremos pero, en principio, las plazas de estacionamiento estaban señalizadas adecuadamente. No puedo afirmar que estuvieran ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Es una cuestión que se tendrá que ver", ha planteado.

No obstante, Ribó ha comentado que, "en principio, si hay dos coches juntos cuando hay un accidente de estos, suele incendiarse uno detrás del otro". "Eso pasa en un coche y en cualquier otra cosa", ha declarado.

Igualmente, preguntado por si se le van a pedir explicaciones al edil de Movilidad Sostenible y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, por este suceso, Joan Ribó ha indicado que no fue él quien originó el fuego.

"Que yo sepa no fue él", ha respondido, a la vez que ha afirmado que se estima que este suceso "no es intencionado" y ha insistido en que se está "esperando el informe de la policía científica". "Intencionado todo indica que no pero, insisto, no conozco el informe de la policía científica", ha dicho.

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Por su lado, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha anunciado este miércoles que este grupo presentará "una batería de preguntas a la EMT y a los bomberos relacionadas con el funcionamiento de los sistemas de seguridad y los planes antiincendios de las cocheras" de San Isidro.

"Las informaciones que se están conociendo sobre el incendio en el depósito sur de la EMT son muy alarmantes porque desvelan que pudieron fallar los sistemas de seguridad y que no funcionaban debidamente los hidrantes antiincendios", ha expuesto Catalá en un comunicado.

La responsable 'popular' ha exigido al equipo de gobierno local --Compromís y PSPV-- "la máxima transparencia para aclarar lo sucedido" y ha asegurado que la oposición --PP, Cs y Vox-- "está totalmente legitimada para tener acceso a la documentación que le requerimos". "Esperamos que no actúe como ha hecho con el robo de los 4 millones de euros sobre el que todavía Grezzi sigue sin entregarnos casi un centenar de documentos", ha agregado.

"CHAPUCERA GESTIÓN"

El PP ha explicado, por otra parte, que la EMT "pidió licencia para construir una cochera provisional en un suelo público que el PGOU grafía como suelo destinado para la ampliación del Cementerio General" y ha apuntado que "el proyecto contemplaba la construcción de un edificio de una planta y una zona de estacionamiento de autobuses".

Este grupo municipal ha detallado que "la Junta de Gobierno del 29 de junio de 2018 autorizó las obras de adecuación de estos terrenos con carácter previo a que Urbanismo concediera el permiso a la EMT" y ha apuntado que ese servicio, "en un informe fechado el pasado 24 de febrero de 2020, negó la licencia por no delimitar con claridad en su propuesta el espacio en el que se construiría la cochera provisional".

Asimismo, ha indicado que "Urbanismo denegó la autorización porque la EMT no concretaba en su propuesta si la provisionalidad de las obras dificultaría o desincentivaría los usos previstos para esta parcela, que son la ampliación del cementerio y el traslado de la subestación eléctrica de Patraix".

"La solicitud fue rechazada también por el Servicio Urbanístico de Actividades porque no se había solicitado a la conselleria de Cultura la autorización precisa al tratarse de un suelo incluido en el área de protección de la acequia histórica de Favara, con nivel de protección de un Bien de Relevancia Local. La EMT tampoco ha solicitado el pertinente dictamen a la comisión de patrimonio del Ayuntamiento", ha añadido el PP.

Catalá ha considerado que "esta chapucera gestión es una muestra más de la necesidad urgente que tiene la empresa de que el Ayuntamiento la intervenga cuanto antes para apartar a Grezzi de la responsabilidad de su dirección".