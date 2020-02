Ribó dice que "no hay ningún caso de corrupción" en la nueva investigación a Fuset por prevaricación y descarta su cese

Publicado 17/02/2020 14:16:33 CET

El edil afirma que supone "una oportunidad" para poder explicarse y señala que si le imputan "no variaría" su decisión de no dimitir

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha resaltado este lunes que "no hay ningún caso de corrupción" en la nueva investigación al concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, por presunta prevaricación que pide abrir la Fiscalía y ha descartado el cese del edil. Por su parte, Fuset ha afirmado que esta propuesta del ministerio público supone "una oportunidad" para poder explicarse y ha señalado que una imputación "no variaría" su decisión de no dimitir.

Esta causa es independiente de la abierta contra el edil por el accidente mortal de un trabajador durante la instalación de gradas para los conciertos de Viveros y por la cual se sentará en el banquillo en los próximos meses. La investigación que se plantea ahora por un presunto delito de prevaricación es por conceder la explotación de servicios de hostelería a cambio del montaje de las gradas.

Ribó ha hablado de este asunto tras la inauguración de la exposición 'València, Ciudad de Plazas', preguntado por dicha petición de la Fiscalía. "Es una cosa que nosotros tenemos muy clara. No hay ningún problema de ese tipo", ha respondido.

Asimismo, el primer edil ha señalado, como ya apuntó el pasado fin de semana, que le "gusta" que Pere Fuset "vaya a declarar sobre este tema" para poder explicarse, teniendo en cuenta que "está muy claro, desde un punto de vista jurídico en el Ayuntamiento, que no hay ningún elemento de prevaricación".

Preguntado por si obligará a Fuset a dimitir si se sienta en el banquillo de los acusados por prevaricación, Joan Ribó ha manifestado que "el código ético de Compromís" dice que "tiene que presentar la dimisión si hay un caso de corrupción". Así, ha insistido en que en este tema "no hay ningún caso de corrupción".

"No, en ese tema no. No tiene nada que ver con el tema de prevaricación. La prevaricación, si es hacer dinero, como hacen determinados señores del PP, es evidentemente un caso de corrupción pero la prevaricación es un concepto muy amplio que puede implicar muchas cosas", ha expuesto el alcalde. Tras ello, ha apuntado que puede ser que "la persona que pueda ser acusada no tenga nada que ver con la corrupción".

"LO QUE NO HE PODIDO EXPLICAR"

Por su lado, Pere Fuset ha considerado que la petición de la Fiscalía de abrir una nueva investigación contra él por presunta prevaricación le ofrece "una oportunidad" para "poder explicar lo que no he podido explicar" hasta el momento.

"Ya lo manifesté. Creo que es una consecuencia lógica de lo que ponía el auto y es una oportunidad para poder explicar lo que no he podido explicar. Eso no ha formado parte nunca de la instrucción. Nunca he sido preguntado por esa cuestión, nunca he podido presentar o aplicar prueba porque no se ha practicado investigación alguna más allá de un testimonio de una de las personas procesadas por este asunto", ha expuesto.

Tras ello, el concejal de Cultura Festiva ha insistido en que "será una oportunidad para poderlo explicar". Fuset, que se ha pronunciado de este modo tras presidir el sorteo de plazas para ver las 'mascletaes' desde el Balcón del Ayuntamiento, ha agregado que si le investigan por prevaricación, esa decisión "no variaría" su decisión de no dimitir.

"NO IRÍA VINCULADO"

Así, preguntado por esta posibilidad ha dicho: "Tengo seis, siete, ocho, muchas denuncias sobre esa cuestión a lo largo de este mandato. No he sido la única persona, de hecho, que me ha afectado, por tanto, no variaría mi decisión. En todo caso, no se correspondería, no iría vinculado", ha aseverado.

No obstante, Pere Fuset ha comentado que sobre la nueva petición de la Fiscalía no puede "decir mucho" dado que no tiene "comunicación oficial a día de hoy aún" al respecto sino a través de "lo que ha aparecido en prensa".

El edil se ha referido también a la causa abierta contra él por el accidente mortal de un trabajador durante la instalación de gradas para los conciertos de Viveros. A este respecto, ha considerado "relevante" que "ante lo que ya se ha investigado, la postura del fiscal es pedir la absolución".