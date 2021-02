Ribó incide en que las Fallas no se celebrarán en el primer semestre de 2021 y no sabe si podrán ser en el segundo

VALÈNCIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha incidido en que las Fallas no se celebrarán en el primer semestre, pero ha agregado: "No soy capaz de realizar la afirmación rotunda de que en 2021 no habrá Fallas".

Así se ha pronunciado el alcalde en una rueda de prensa este martes, en la que ha apuntado que, de celebrarse, las fiestas "cumplirán escrupulosamente con las directrices de Sanidad".

Para Ribó, es "muy importante trabajar conjuntamente con el mundo fallero" porque las fiestas "son un conjunto de actividades" en las que hay que pensar y "ayudar" al sector.