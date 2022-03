Ribó no descarta optar a la alcaldía aunque hay situaciones que no le "estimulan": "Son un embolado guapo"

VALÈNCIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, no ha descartado volver a ser el candidato de Compromís al cargo, aunque ha reconocido que hay elementos que no le animan. "La situación de la guerra y de la crisis económica que se nos viene no me estimulan a presentarme porque será un embolado guapo".

Así lo ha aseverado el primer edil, en una entrevista en À Punt que recoge Europa Press, al ser preguntado por sus planes para repetir como candidato de la coalición a la Alcaldía.

Cuando se le ha planteado de qué depende esa decisión, Ribó ha comentado que hay una serie de aspectos importantes para él que no ha podido alcanzar como quisiera por la pandemia y que le animarían a seguir. Entre ellos, ha citado "concretar algunos elementos como el Parque de Desembocadura o la economía de la ciudad, que está avanzando bien".

Y ha puntualizado: "No digo que no me vaya a presentar. También hay elementos en sentido contrario: la situación de la guerra y de la crisis que nos viene no me estimulan a presentarme porque será un embolado guapo".

Además, ha admitido que la pandemia de covid "ha sido terrible" y ha tenido "un coste elevado a todos los nieles". "También psicológico, son cosas que desgastan mucho". A esto hay que sumar, que Ribó tiene "muy claro" que su edad no le permite dar "una garantía de salud".

Sobre posibles nombres si finalmente él no optara a la reelección ha vuelto a poner en valor la relevancia y el trabajo del vicealcalde de València, Sergi Campillo, y de la síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles. "Estas personas ocuparán puestos muy relevantes en la próxima lista, que puede ser el 1, el 2 o el 3".

Sobre si Compromís debería presentarse a los próximos comicios en solitario o en confluencia, Joan Ribó ha recordado que esta formaciónse creó precisamente desde la confluencia y esta "no ha de estar necesariamente terminada".

"El primer objetivo de Compromís es consolidar un gobierno de progreso y después obtener los mejores resultados posibles. Estamos dispuestos a abrirnos manteniendo nuestra personalidad, somos valencianos, necesitamos una libertad de acción y que no nos digan de Madrid lo que podemos hacer".

"ESFUERZO DE LAS FUERZAS A LA IZQUIERDA DEL PSOE"

En todo caso, se ha mostrado a favor de confluir con fuerzas que "estén en estas ideas" y, aunque se ha referido del ámbito municipal, ha aseverado que le gustaría que esto se trasladar a nivel autonómico y estatal. "Todas las fuerzas que estamos a la izquierda del PSOE hemos de hacer un esfuerzo", ha resumido.

Por último, y preguntado por si le inquieta el futuro de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, por la investigación sobre el caso del presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada a manos de un educador, su exmarido, Ribó ha asegurado que no le preocupa demasiado.

Ha recordado que "el abogado de estos temas" es José Luis Roberto, de España 2000, por lo que ha considerado que se trata de "un tema orquestado por parte de la extrema derecha que tiene poco recorrido".