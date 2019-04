Ribó sobre las Paellas en la Punta: "No queremos dejar colgadas a miles de personas" pero decidirá el juez

Publicado 10/04/2019 14:14:26 CET

VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestado la voluntad del Ayuntamiento de "no dejar colgadas a miles de personas que tienen una entrada" para el festival de las Paellas Universitarias pero queda a la espera de "lo que diga el juez, que si dice no, será que no". Del mismo modo, ha añadido que la decisión también está pendiente "de los servicios municipales".

El primer edil, que ha participado en la inauguración del Foro e2 de Empleo y Emprendimiento, ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios sobre la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos La Unió de La Punta, ante la celebración este viernes, 12 de abril, de las Paellas Universitarias 2019.

Para Ribó, el conflicto parte de "una empresa privada que empezó a vender entradas para un evento en Moncada". Ante la negativa del consistorio de ese municipio a la realización del mismo, "el Ayuntamiento (de València) busca dónde ubicarlo y el único sitio es La Punta pero en este momento lo estamos estudiando".

"Nosotros nos planteamos que se haga para ayudar a una empresa que tenían vendidas las entradas y ahora no tiene lugar. Nosotros lo que queremos es no dejar colgadas a miles de personas que tienen una entrada pero si el juez dice que no, será que no, y si los servicios municipales no lo consideran conveniente, pues será que no. No está decidido", ha aseverado.

Además, ha hecho notar que "hay una parte del vecindario que ha manifestado que no tenía ningún problema en la realización del evento".

Por último, Ribó ha resaltado que el consistorio "no tiene ningún especial interés en este evento" y lo que quieren es "ayudar a una empresa que tiene vendidas miles de entradas y ahora no tienen lugar".