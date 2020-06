Ribó quiere entrevistarse con Ábalos para explicarle "con mucha claridad" las cuentas de EMT València y pedir ayudas

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciado este martes que pedirá una entrevista con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para explicarle "con mucha claridad" la situación económica de la Empresa Municipal de Transportes de la ciudad y exigirle ayudas del Gobierno central para la financiación de este transporte público.

Asimismo, ha mostrado su intención de trasladar la situación de la compañía municipal a la Generalitat y a la Autoridad Metropolitana de Transporte de Valencia y ha destacado la necesidad de que esta última "funcione" y logre que las ayudas lleguen al transporte público metropolitana y urbano.

Ribó se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la edil de Servicios Sociales, Isabel Lozano, para hacer balance de las actuaciones de este departamento ante la pandemia de la Covid-19, preguntado por la subvención que reclama para el transporte público de la ciudad y por las ayudas recibidas por otras ciudades como Barcelona a través de su consorcio de transportes.

"La valoración que puedo hacer no es nada buena. Ayer dije que el tema de la financiación de la EMT es una tema importante. Es nuestro gran problema económico a nivel municipal. La EMT es una empresa municipal al cien por cien", ha expuesto el primer edil.

Joan Ribó y el presidente de la EMT y edil de Movilidad en València, Giuseppe Grezzi, insistieron este lunes en la necesidad de contar ahora con "fondos extra" procedentes del Gobierno central para hacer frente a la situación económica de esta compañía a partir de la Covid-19, por una reducción de viajeros y de ingresos "por encima del 90 por ciento", y con aportaciones fijas de manera continua y reguladas a través de una ley para la financiación del transporte público.

El alcalde ha expuesto que aunque los fondos estatales se hayan planteado por el momento para el transporte metropolitano, los autobuses de la ciudad de Barcelona han recibido ayudas y ha estimado que también habrá sido así para los de Madrid a través de sus entidades metropolitanas. Ha lamentado que no haya sido así para los de València.

"Ahí la polémica de si se financiaba o no. Yo más o menos sé cómo funciona la autoridad metropolitana de transporte de Barcelona y la de Madrid. Normalmente, cuando llegan recursos ahí una parte va a los autobuses intermetropolitanos, otra parte va a la metro y otra parte muy importante va a los autobuses de dentro de las ciudades", ha manifestado.

Tras ello, Joan Ribó ha aseverado que cuando se ha quejado de la falta de financiación estatal para la EMT de València lo ha hecho "desde un punto de vista lógico".

"DURA REALIDAD"

"Alguno me dijo que no me había leído bien la norma. La realidad dice que los autobuses de Barcelona tienen financiación ya y los autobuses de València no tienen financiación del Estado aún. Esa es la dura realidad y me atrevería a decir que en Madrid pasará lo mismo que en Barcelona porque así funcionan las entidades metropolitanas", ha agregado el alcalde.

Ribó ha insistido en que "la situación real", para "todos los que la quieran escuchar", es que "los autobuses de Barcelona con seguridad ya tienen ayudas estatales y los de València no".

"Ante esta situación me voy a dirigir al ministro --de Transportes, José Luis Ábalos, para pedirle una entrevista" con el fin de "explicarle la situación de la EMT con mucha claridad, como ayer expuse. Y lo voy a enviar también a la Generalitat y a la Autoridad Metropolitana Valenciana, que tendría que funcionar", ha avanzado.

El responsable municipal ha considerado que "la situación es muy escandalosa" y ha insistido en la petición de fondos para el transporte público de la capital valenciana. Preguntado por si ha habido "descoordinación" con la Generalitat valenciana o "despiste" por parte de esta administración respecto a la situación de la EMT, Ribó ha indicado que se remite "a los hechos", que son "muy claros".

"SEA LA CULPA DE QUIÉN SEA"

"El transporte público de la ciudad de València ha recibido del Estado cero euros. El de Barcelona ha recibido muchos millones y el de Madrid, pondría la mano en le fuego de que también. El de València no, sea la culpa de quién sea, de la Generalitat, de la Autoridad Metropolitana, del ministerio --de Transportes-- o del Ministerio de Hacienda. La realidad es esa y esa es la que tenemos que arreglar", ha expuesto Joan Ribó.