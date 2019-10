Ribó reitera su apoyo a Grezzi tras el fraude en la EMT València: "Ya lo dije claramente. Está clarísimo"

Actualizado 08/10/2019 14:24:15 CET

Joan Ribó y Giuseppe Grezzi en la presentación de los nuevos autobuses híbridos y articulados de la EMT. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha reiterado este martes su apoyo al concejal de Movilidad y presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la ciudad, Giuseppe Grezzi, tras el fraude de 4 millones de euros detectado en esta compañía pública. El primer edil ha asegurado que este lunes ya expresó su respaldo a Grezzi y ha señalado que este "está clarísimo", tras lo que ha declinado hablar más de este asunto.

"Ya lo dije claramente ayer y creo que no tiene sentido continuar en lo mismo. Está clarísimo", ha respondido Ribó al ser preguntado por si respalda al edil y presidente de la EMT en el acto en el que la Reial Senyera ha sido trasladada del Museo Histórico Municipal al Salón de Cristal del Ayuntamiento para que pueda ser visitada por los ciudadano con motivo del Día de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, ha comentado, respecto a la agenda de Grezzi que no sabía si "tenía esta mañana algo importante que hacer o no". "No lo puedo decir porque yo no controlo el día a día- --Los concejales-- son suficientemente autónomos como para hacerlo", ha dicho.

El alcalde señaló este lunes en una entrevista radiofónica que daba "toda su confianza" a Giuseppe Grezzi y consideró que en estos momentos es "demasiado pronto" para "determinar el tipo de responsabilidades" que se deben asumir tras el fraude detectado en la Empresa Municipal de Transportes.

Respecto a esta última cuestión, la pasada semana indicó que ese asunto se abordará en el pleno extraordinario sobre la compañía pública de autobuses convocado para el 17 de octubre a partir de conocerse el citado fraude.