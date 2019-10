Giner pide que Ribó confirme que el fraude en EMT no supondrá esfuerzo presupuestario a Ayuntamiento ni valencianos

Publicado 08/10/2019 13:34:57 CET

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha pedido este martes que el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, "confirme" que el fraude de cuatro millones de euros detectado en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) no supondrá ningún "esfuerzo presupuestario" al consistorio ni que "lo tengan que pagar los valencianos".

Giner se ha pronunciado de este modo en el acto celebrado en el consistorio para trasladar la Reial Senyera desde el Museo Histórico Municipal hasta el Salón de Cristal para que los ciudadanos puedan visitarla con motivo del Día de la Comunitat Valenciana, al referirse a "la gran crisis política y profesional que se está viviendo dentro de la EMT, la principal empresa que tiene la ciudad para la movilidad y el transporte público".

El responsable de Cs ha indicado que su grupo esperaba que en el Consejo de Administración de esta compañía pública, celebrado este lunes, "el primer punto del orden del día fuese una indicación del presidente --el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi-- diciendo de que los cuatro millones de euros" defraudados "no les van a costar ni un céntimo a los valencianos" y que "se iban a hacer cargo, de alguna manera, los responsables de esta empresa".

Fernando Giner ha lamentado que "el primer punto del orden del día fuera ratificar y subir el sueldo" al gerente y ha emplazado al primer edil a decir que el fraude no tendrá coste para los vecinos de València. "Nos gustaría que el alcalde confirmase que estos cuatro millones no supondrán ningún esfuerzo presupuestario para el Ayuntamiento y, por supuesto, que no lo tienen que pagar los valencianos", ha expuesto.

"INTERVENCIÓN"

Asimismo, el portavoz de Ciudadanos ha insistido en la necesidad de llevar a cabo "una intervención en lo económico y financiero" en la Empresa Municipal de Transportes. En esta línea, ha apuntado que "la compra, por ejemplo, de los 164 autobuses --nuevos, aprobada en el Consejo de Administración de este lunes--, tendría que haberse hecho ya desde contratación del Ayuntamiento".

"Los pagos los tenía que estar haciendo el tesorero, todos los pasos que se están dando los tendría que estar haciendo intervención y, por supuesto, el secretario de la entidad tendría que ser un secretario municipal, un funcionario público", ha considerado Giner, que ha afirmado que los actuales responsables de la EMT "han demostrado no ser diligentes para gestionar la entidad" y ha reiterado que "se requiere una intervención".

TRIBUNAL DE CUENTAS

Por otro lado, el portavoz de Cs ha recordado que su grupo ha interpuesto "una denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que se vea si hay responsabilidades contables" en el fraude detectado en la Empresa Municipal de Transportes. A este respecto, ha señalado que "si las hubiera, tendría que haber responsabilidad patrimonial y, por lo tanto, los responsables profesionales de la entidad y su presidente tendrían que afrontar y depositar el alcance de la estafa".

Tras ello, Giner ha repetido que Giuseppe Grezzi debería ser "revocado" como presidente de la EMT. "Por todo ello y tal y como se están desarrollando los hechos, es evidente que Grezzi no está preparado ni es la mejor persona para la presidencia de la EMT". "En el próximo pleno extraordinario -el convocado para el día 17 sobre esta compañía pública tras detectarse el fraude-- pediremos su dimisión", ha reiterado .

Fernando Giner ha agregado que espera que "el Partido Socialista comparta y entienda" esta reclamación. "El Partido Socialista, cuando estamos hablando del dinero de los valencianos y de la profesionalidad de una entidad y no de política, se tiene que poner del lado de los valencianos", ha dicho, a la vez que ha mostrado su temor a que los cuatro millones de "esta supuesta estafa" acaben "costando dinero a los valencianos".