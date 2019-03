Ribó reitera que es "imposible" revertir la ZAL y dice que resolver sobre la paralización corresponde al juez

Publicado 01/03/2019 18:14:30 CET

VALÈNCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha reiterado este viernes que es "imposible" revertir a huerta el terreno que ocupa la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de la ciudad y ha señalado que es un juez quien debe resolver sobre si se lleva a cabo o no una paralización cautelar del proyecto.

Ribó se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación tras el disparo de la primera 'mascletà' de las Fallas de 2019, preguntado por el debate que hubo este jueves en el pleno sobre este asunto a partir de la moción que presentó València en Comú, uno de los tres socios del gobierno local, sobre la ZAL.

València en Comú planteaba dirigirse a la Autoridad Portuaria de Valencia y a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para paralizar la ZAL hasta que se conozca "la resolución del contencioso administrativo presentado por la plataforma Horta és Futur No a la ZAL".

"La diferencia de posiciones en este tema con València en Comú es conocida", ha señalado el primer edil, que ha negado que esa circunstancia ponga en peligro el Govern de La Nau, el ejecutivo que preside y que conforman Compromís, PSPV y València en Comú. "Esto no hace tambalear nada", ha dicho.

Igualmente, desde València en Comú han señalado a Europa Press que no hay malestar en el equipo de gobierno y han apuntado que las diferencias que se pueden dar obedecen a la diferencia de criterio en algunos temas de formaciones distintas que componen el ejecutivo municipal.

Joan Ribó ha agregado respecto a esa "diferencia" que "ha costado aceptar que hay cosas que se han hecho antes que no puedes cambiar". "Yo veo las torres de El Saler y no me gustan, pero no tengo dinero para tirarlas y pagar lo que costaría. Hay cosas que te gusten o no cuando se han hecho no se pueden tirar atrás. Se tiene que aceptar", ha insistido.

De este modo, ha expuesto que a él le gustaría "tirar atrás la historia" y ha destacado que en el caso de la ZAL "la historia hace veinte años que comenzó", tras lo que ha manifestado que "en estos momentos nadie se plantea ya revertir estos terrenos a huerta por una razón muy sencilla: es imposible".

El alcalde ha aseverado que esto es algo que "hace años" que el mismo ha tenido "que reconocer" y ha apuntado que aunque lo que plantea València en Comú "es una posibilidad muy bonita, tenemos que saber que ahí se han invertido 160 ó 170 millones que alguien tendría que pagar" si decidiera eliminar.

"MANTENER EN LA INDEFINICIÓN"

Ribó ha expuesto que "en estos momentos si hay algún problema jurídico es el juez el que lo tiene que resolver". "Si se debe hacer una paralización cautelar es el juez quien tiene que resolverlo, no nosotros", ha afirmado al respecto.

"Creo que lo mejor es que este tema se acabe de una vez por todas. Lo que no podemos hacer es mantener en la indefinición siete, ocho o nueve años más una zona que en estos momentos es un monumento a no hacer nada", ha asegurado.