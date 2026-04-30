Robles, sobre Oltra: "No sufráis que será la próxima alcaldesa de València y lo haremos realidad"

Papi Robles atiende a los medios antes del pleno municipal - COMPROMÍS PER VALÈNCIA

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha asegurado este jueves, al ser preguntada por la ausencia de Mónica Oltra de la ejecutiva extraordinaria de la coalición de este miércoles en la que se trató la candidatura para los comicios locales de 2027: "No sufráis, que Mónica Oltra será la próxima alcaldesa de valencia y lo haremos realidad".

Así lo ha indicado, antes de la celebración del pleno municipal de abril, al ser preguntada por su valoración sobre el hecho de que Oltra no acudiera a esa ejecutiva del partido.

"Yo ayer respondí a todos los temas orgánicos y hoy estoy actuando aquí como portavoz de Compromís per València", ha hecho notar Robles, quien, no obstante, ha añadido: "Todas las personas tienen derecho a decidir eso (la no asistencia) pero no sufráis que Mónica Oltra será la próxima alcaldesa de València y lo haremos realidad".

Preguntada por si esa ausencia lo ven como un agravio, ha subrayado que las personas "pueden elegir cuando quieren participar en un espacio". "Los diálogos siempre están abiertos y creo que es positivo", ha añadido.

Robles recalcó este miércoles tras la ejecutiva que la formación valencianista "quiere" que la exvicepresidenta del Consell y referente de la coalición Mónica Oltra sea la candidata de la coalición a la Alcaldía de cara a las elecciones municipales de 2027. "Lo que importa es que queremos que Mónica sea nuestra candidata y trabajaremos para que sea lo más pronto posible", dijo.

Aunque se había invitado a Oltra a que asistiera a esa reunión en calidad de invitada, al no formar parte de este organismo, finalmente no acudió porque Robles --perteneciente al partido de Més Compromís-- le comunicó por la mañana que la ejecutiva no iba a pedirle que fuera candidata sino que se iba a tratar cuestiones de procedimientos internos sobre la candidatura, por lo que la exvicepresidenta consideró que no tenía "sentido su presencia allí".

Al ser preguntada por dónde estaba el desencuentro si tanto Oltra como Compromís per València quieren que sea la candidata, Robles señaló: "Hay días que los diálogos no llegan al mejor puerto, pero al día siguiente volvemos a comenzar".