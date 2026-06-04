Robles valora los "pasos adelante" para formalizar la candidatura de Oltra en València: "Será la próxima alcaldesa"

Archivo - La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, en una imagen de archivo. - COMPROMÍS - Archivo

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha valorado este jueves los "pasos adelante" que esta coalición está dando para formalizar la candidatura de la exvicepresidenta del Consell y exlíder de esta coalición, Mónica Oltra, a la Alcaldía de la capital valenciana para las elecciones de 2027.

Así, ha expresado "mucha alegría" y ha señalado que los miembros de Compromís están "muy contentos" de la decisión adoptada por la ejecutiva de este partido en València en este sentido. Este órgano de la formación política propuso este miércoles que Oltra sea su cabeza de lista en esta ciudad para los próximos comicios locales.

"Mónica --Oltra-- será la próxima alcaldesa", ha afirmado Papi Robles, que se ha pronunciado de este modo preguntada en la rueda de prensa que ha ofrecido esta jornada por esa decisión de la ejecutiva. "Estamos muy contentos de dar pasos adelante para formalizar todo lo que sea necesario" en ese camino, ha afirmado la edil.

Así, ha manifestado que los integrantes de Compromís quieren que Oltra "esté en las calles, porque es la manera en la que debe servir a la gente". "Hace muchos años que no está en activo y la gente la echa a faltar", ha remarcado, a la vez que ha indicado que con la decisión adoptada este jueves comienza a ponerse en marcha la "maquinaria".

"Veo a Mónica siendo responsable de los problemas que hay en la ciudad. Veo a Mónica dialogando, trabajando" y así "haciendo todo lo contrario que algunos candidatos", ha añadido Papi Robles, que ha asegurado que en Compromís se preocupan "por lo que pasa en los barrios" de València y por "los problemas que tiene la gente en cada calle que hay en la ciudad".

De este modo, Robles ha insistido en remarcar que en Compromís hay "mucha alegría" por esos "pasos adelante" en favor de la candidatura de Oltra y por comentar a "gestionar ya toda la maquinaria" para que sea realidad.

La concejala ha aseverado que "Mónica --Oltra-- como candidata y el equipo de Compromís per València son la combinación perfecta para recuperar la Alcaldía" de esta ciudad.

"Siempre he dicho que la combinación de una buena candidata con un buen equipo es la perfecta. Yo defenderé siempre esa configuración", ha subrayado Robles, que ha destacado que cuando habla de "buen equipo" alude tanto a "la gente que está en la ejecutiva" como a "la gente que trabaja en los barrios" y a "todo lo que es Compromís per València como proyecto".

La edil se ha mostrado "profundamente orgullosa" de ese conjunto. "Siempre reivindicaré el trabajo que se ha hecho no solo durante el gobierno de Joan Ribó --en València-- sino también durante estos cuatro años" últimos años fuera del ejecutivo como "primera fuerza de la oposición" y una formación política que con "fuerza que conecta con esta ciudad".

Robles ha afirmado que ese conjunto lo integra "un equipo de personas que son muy competentes" y que "han donado el do de pecho". Asimismo, ha defendido el proyecto de Compromís per València para esta ciudad. "Nosotros somos herramientas de un proyecto. Y como herramientas, lo que queremos es llevarlo" adelante "sea como sea".

"CUANTO ANTES"

Preguntada por si hay fecha para celebrar la asamblea en la que se deberá ratificar a Oltra, la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento ha comentado que "la intención", como recoge el documento presentado por el exalcalde de València y miembro de esta coalición, Joan Ribó, es que se haga "cuanto antes, antes de que acabe junio".

No obstante, Papi Robles ha añadido que para realizar esa reunión hay que ponerse "de acuerdo con la propia Mónica --Oltra--". "Lo que queremos es que ese día sea una aclamación y una victoria en la que comencemos esa carrera por la Alcaldía", ha manifestado.