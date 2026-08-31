El rodaje de 'Libre', comedia inspirada en Nino Bravo, llega a Valencia, donde el proyecto "cobra sentido"

Un momento del rodaje de 'Libre' - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Libre', la comedia romántica de David Serrano inspirada en Nino Bravo, ha comenzado su rodaje en localizaciones de la provincia de Valencia como Sollana, Alboraia, El Saler, Sueca o Alfafar, un escenario "muy valenciano" porque "aquí en cada pueblo hay bandas de música y cultura musical" y donde se han encontrado "lugares comunes que realmente se adaptaban artísticamente a lo que el guion representaba".

"Es una película donde la música recorre todo el alma de este proyecto y siendo de aquí, siendo de una tierra donde la música es tan importante, este proyecto cobra sentido", han explicado los productores de la película, en declaraciones a los medios en Alfafar, en medio del rodaje de 'Libre', con un director que confiesa ser "súper fan desde muy pequeño" del cantante valenciano y con una cinta que podría tratarse de su obra "más personal".

Esta comedia romántica presenta "una historia de superación, de liberación de los miedos y ataduras y de encontrar un lugar en el mundo" para un joven llamado Nino Torrent. Al recibir el proyecto, con una primera versión escrita por Joaquín Oristrell, el director ha destacado que la idea fue plasmada en un guión "súper original, muy emocionante, bonito y divertido".

"Suma todos mis mundos y todas mis obsesiones como escritor y como director. No dudé ni un segundo cuando me lo propusieron. Los personajes son increíbles y la manera en que ha encontrado el camino para introducir a Nino Bravo y sus canciones es una maravilla, es una genialidad", ha asegurado Serrano.

La trama gira entorno a Nino Torrent y su familia, que trabaja de la música, concretamente una banda. La futura proyección se aleja de una película biográfica ya que, en realidad, no aparece Nino Bravo. El protagonista es acompañado por el espíritu del reconocido cantante en forma de "un amigo invisible o un ángel de la guarda" con el que mantiene conversaciones "para enfrentar sus miedos", detalla el actor Alberto San Juan, que encarna de esta manera al músico.

Jan Serra interpreta a Nino Torrent, que en la pantalla es el más pequeño de tres hermanos, "un personaje muy limitado por sus miedos, sus inseguridades y sus dudas". Lina de Sol hace el papel de la joven Clemen, "una chica explosiva, muy directa, que parece o aparenta que no tiene miedo, divertida y una apasionada de la música", ha relatado la propia actriz, que se estrena por primera vez en el mundo de la actuación.

Al igual que Nino, le envuelve "un pasado lleno de inseguridades y miedos mientras trata de encontrar su lugar en el mundo" junto a él. "Es una historia de superación en la que podemos identificarnos muchos y considero que en nuestra adolescencia todos pasamos un poco este punto de inflexión de tratar de buscarnos y de encontrarnos", ha apuntado la actriz.

Ambos protagonistas, de unos 24 años, comparten "un espejismo", ya que los personajes "se encuentran en esa herida y conectan desde allí, desde la música, desde la amistad y desde el amor".

Serra explica, por su parte, que ve "ciertas similitudes" entre su personaje y su persona: "Esos miedos de cuando estás creciendo de intentar ocupar tu sitio en el mundo, sentir el juicio de los otros, la mirada externa, estar un poco perdido y sobre todo estar controlado y limitado corporalmente por el miedo. Es algo que yo he trabajado mucho en este personaje, que se refleja mucho a través del cuerpo, es ese miedo, todo el rato agarrotado y en tensión".

"UN VIAJE MUY BONITO"

Ambos actores pertenecen a generaciones que no han vivido la música de Nino Bravo, pero reconocen haberlas tenido siempre presentes en fiestas. "Ha sido un viaje muy bonito", ha apuntado Jan Serra y ha señalado que la preparación del papel ha implicado una fase de documentación y investigación previa para acercarse a la figura del cantante de Aielo de Malferit: "Me ponía todos sus discos en casa y he encontrado joyas. De hecho, mis canciones favoritas no están en la película".

"Me fascina su música y creo que era un cantante tan particular, su manera de entonar, interpretar y su registro vocal. No había ahondado muchísimo en su discografía ni en su historia y ha sido maravilloso poder hacerlo a través de este proyecto", ha detallado Lina de Sol.

Por su parte, los productores, Kiko Martínez (de la productora Nadie es perfecto) y Cristobal García (de La Terraza Films), han contado que el rodaje está "enfilando la cuarta semana de casi seis" y las "sensaciones" "son buenísimas". "Es de los rodajes que da gusto llegar cada día por la energía que hay", manifiestan.

"Es una película donde la música recorre todo el alma de este proyecto y siendo de aquí, siendo de una tierra donde la música es tan importante, este proyecto cobra sentido", añaden. Ante una película contextualizada en el presente, "queríamos que conectara con los fans de Nino Bravo y su universo tan popular y mediático, pero también que acercara a la gente joven una historia actual en la que pueda verse reconocida".

En concreto, muestra sentimientos de "la realidad de la gente joven", como "la soledad y el aislamiento, a veces por problemas de salud mental". Desde un principio, las productoras tenían "clarísimo" que la película "tenía que transcurrir y rodarse en Valencia por su implicación y por la historia": "Hemos encontrado lugares comunes que realmente se adaptaban artísticamente a lo que el guión representaba".

"ES MUY VALENCIANO"

"Hemos estado en Sollana, en una casa de pueblo típica donde está la abuela de los protagonistas, hemos rodado en Alboraia, en el Saler, en Sueca... La provincia de Valencia es la que ha ocupado prácticamente el rodaje principal de la película. Es muy valenciano, las localizaciones y todo, porque al final aquí en cada pueblo hay bandas de música y cultura musical".

Frente al reto de la adaptación de la historia de Nino Bravo a un guión actual, los productores han afirmado que intentarán comunicar y hacer la película de la mejor manera posible. "Pero, estamos seguros de que va a pasar alguien que crea que va a ver una película biopic o un documental. Contra posibles opiniones, podemos luchar con nuestras herramientas que son contarlo lo mejor que podamos".