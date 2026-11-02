Roger Llanes toma posesión como delegado del Gobierno: "La política solo es útil si resuelve los problemas reales"

Roger Llanes toma posesión como delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, ha tomado posesión del cargo este lunes en un acto en el que ha reivindicado que la política "solo es útil si resuelve los problemas reales" de los ciudadanos y se ha comprometido a mantener "la vocación de servicio, la solvencia y la patente necesidad de una Administración fuerte y siempre próxima, imprescindible para salvaguardar el modo de vida" de los valencianos.

Así lo ha manifestado en un acto celebrado en la Delegación del Gobierno, al que han acudido los ministros de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, de Hacienda, Arcadi España, y de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Llanes ha asegurado que toma posesión "con un profundo sentido de la lealtad, del deber y también de la gratitud" hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de "manera especial" hacia la ministra Diana Morant por su confianza y su "compromiso con el desarrollo de nuestra tierra". También ha destacado el "personal aliento" de Arcadi España y la amistad de Luis Planas.

Además, ha alabado el "trabajo titánico" de Pilar Bernabé al frente de la Delegación, "demostrando que la política solo tiene sentido si se escucha a quienes deben ser sus beneficiarios".

Roger Llanes ha reivindicado que la política "solo es útil si resuelve los problemas reales" de la ciudadanía y ha advertido de que "los despachos están ciegos si no se nutren de la realidad de las gentes y de las cosas". "Esa es la experiencia que pongo al servicio de esta Delegación", ha apuntado.

Por su parte, la ya exdelegada, Pilar Bernabé, que también ha estado presente en el acto, ha recordado el trabajo desarrollado por su departamento durante la dana del 29 de octubre de 2024 y ha aprovechado para despedirse tras los cuatros años y medio en los que ha estado al frente del cargo que ahora cede a Roger Llanes: "La Delegación del Gobierno ha sido para mí una escuela de vida".

((Seguirá ampliación))