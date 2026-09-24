Roig Arena renueva sus creaciones audiovisuales con un espectáculo de luz y arte digital que rinde homenaje a València

Fachada del Roig Arena iluminada - ROIG ARENA

VALÈNCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Roig Arena ha renovado sus diseños audiovisuales y ha convertido su arquitectura en un homenaje a València y a las personas que le dan vida, según ha informado el recinto cultural en un comunicado.

Así, a través de diez creaciones desarrolladas en 3D, el recinto propone un recorrido por algunos de los símbolos, paisajes, oficios y tradiciones que forman parte de la identidad valenciana.

La experiencia comienza en el exterior, donde las 8.600 lamas cerámicas de la fachada se iluminan de forma coordinada con El Ojo, la pantalla exterior de 300 m2, creando un espectáculo visual integrado en la propia arquitectura.

"Una combinación de tecnología, luz, cerámica y contenidos digitales que convierte a Roig Arena en un recinto único en Europa por la forma en la que utiliza su fachada como soporte artístico, acercando el arte digital a quienes pasean por su entorno y convirtiendo la propia ciudad en parte de la experiencia", han apuntado.

El homenaje continúa en el interior a través del videomarcador, el de mayor resolución de Europa, del videowall de 76 metros de longitud, del ribbon y en extensión de los 1.700 m2 que suman todas las pantallas de Roig Arena, trasladando un mismo relato visual a los usuarios.

La propuesta combina la espectacularidad de la tecnología con una mirada artística sobre València. La animación en 3D, el tratamiento de la luz y el uso de la escala, la profundidad y el movimiento "permiten reinterpretar elementos profundamente vinculados a nuestra cultura y darles una nueva expresión contemporánea", han apuntado desde el Roig Arena.

El fuego recoge la fuerza creativa de las Fallas, una celebración única reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y uno de los grandes símbolos universales de València. El fuego representa transformación, emoción y renacimiento; el instante final de una tradición que durante todo el año combina arte, creatividad, sátira, cultura popular y trabajo colectivo. El dragón evoca la fuerza y el espíritu protector de Valencia. Su figura conecta con el imaginario histórico y se transforma, a través del arte digital, en una expresión de energía, valentía y orgullo por nuestras raíces.

Por su parte, la música pone en valor una cultura que en València se aprende desde pequeños y se construye en comunidad. "Las bandas y las sociedades musicales forman parte de la vida de nuestros pueblos y ciudades y hablan de formación, disciplina, escucha y esfuerzo compartido", han indicado.

"La música, una de las expresiones culturales más arraigadas de la Comunitat, encuentra en Roig Arena un gran escenario desde el que proyectarse y seguir creciendo. El Mediterráneo y la luz valenciana representan mucho más que un paisaje. Son parte de nuestro carácter y de nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Una luz que ha inspirado a artistas y creadores y un Mediterráneo que durante siglos ha sido lugar de encuentro, intercambio y apertura", han señalado.

Y han apostillado: "L'Albufera y los redolins rinden homenaje a una cultura nacida junto al agua y transmitida de generación en generación. Los símbolos que identificaban estos puestos de pesca permitían reconocerlos incluso a quienes no sabían leer. Hoy evocan la memoria del lago, el ingenio de sus gentes y el respeto por unos oficios que forman parte de nuestra identidad".

Ese vínculo entre paisaje, tradición y gastronomía encuentra continuidad en Poble Nou, restaurante donde Miguel Martí lleva a la mesa los sabores, los productos y el saber hacer valencianos. "Un homenaje a una gastronomía en la que reconocemos nuestras raíces y también nuestra manera de entender la hospitalidad: alrededor de una mesa, compartiendo y disfrutando juntos", han dicho.

Como contrapunto final, una de las creaciones "más sorprendentes" introduce los robots como símbolo de la innovación y de la mirada hacia el futuro de Valencia. "Una imagen que conecta tradición y vanguardia y representa el ingenio, la creatividad y la capacidad de transformar ideas en nuevas realidades", han afirmado.

Además, la identidad valenciana no está únicamente representada en las imágenes del espectáculo; forma parte del propio edificio. Así, las lamas cerámicas que envuelven la fachada, fabricadas por Pamesa Grupo Empresarial, Founding Partner de Roig Arena, ponen en valor el conocimiento, la capacidad industrial y la innovación de un sector muy ligado a la Comunitat.

De día, las piezas cerámicas definen la personalidad arquitectónica del recinto y dialogan con la luz mediterránea. De noche, son parte activa del espectáculo, convirtiéndose en el soporte sobre el que la luz y las creaciones audiovisuales modifican la percepción del edificio.