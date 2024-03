Roig (Mercadona) defiende que los agricultores "tienen que ganar dinero": "Nos estamos jugando la alimentación"

VALÈNCIA, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha subrayado este martes, respecto a las protestas del sector agrario, que "los agricultores trabajan mucho y tiene que ser rentable producir productos" y deben "ganar dinero", porque "nos estamos jugando la alimentación", al tiempo que ha asegurado que la cadena de supermercados "no hace abusos de precios" hacia este sector.

Roig, a preguntas de los medios durante la rueda de prensa anual de la compañía en la que ha comunicado los datos económicos del ejercicio 2023, en la que ha explicado que Mercadona compra el 85% de sus productos en España y Portugal porque "socialmente es mucho más responsable" y que para la empresa es "imprescindible" que el esfuerzo de sus proveedores "sea rentable y tenga beneficios". "El proveedor que no gane dinero no nos interesa que trabaje para nosotros", ha añadido.

El empresario valenciano ha señalado que en la actualidad "hemos dado por sobreentendido" el trabajo de los agricultores e idealizado el campo como algo "bucólico", pero "trabajan mucho" y "tienen razones" para protestar porque "tienen que ganar dinero". Asimismo, ha apuntado que él no sabe cuál es el origen concreto del problema que denuncia el sector, pero ha insistido que desde la compañía "tratan de que los proveedores ganen dinero".

"Tenemos que cuidar el campo, cómo se cuida no lo sabemos. Nosotros podemos tocar la parte que nos toca pero hasta ahí", ha indicado. En ese sentido, ha señalado que desde la compañía les "cuesta mucho explicar" la diferencia de precios en origen y en el mercado, que se debe a que los costes en la cadena agroalimentaria "son muy altos" para los productos frescos.

"Cuando una sandía está en un campo no es la misma. Primero, se pone el precio en el campo, hay que cogerla, transportarla al almacén, limpiarla, seleccionarla, transportarla, ponerla en el lineal y luego vender", ha relatado, antes de subrayar: "No hacemos abusos de precios".

El presidente de Mercadona ha citado, por otro lado, el caso concreto de la piña, cuya totalidad se importa de países terceros porque, según Roig, no hay suficiente. En el caso de las naranjas, y como "hijo de naranjero", Roig ha indicado en los meses de verano, si el consumidor quiere zumo de naranja, "o la traemos de fuera o no podemos tener". "Si no bebiéramos zumo de naranja durante tres meses en España no importaríamos naranjas de fuera". "Nosotros queremos primar siempre el producto español pero tiene que tener las condiciones idóneas para ello", ha agregado.

"Si pudiéramos comprar el 100% en España y Portugal lo compraríamos", ha asegurado Roig, que considera que "el cliente quiere que el producto tenga calidad y precios buenos" y "si es español o portugués le gusta más".

Además, Roig ha planteado que se pagan entre 60 y 70 céntimos por un litro de leche a un agricultor cuando por un teléfono móvil se pagan mil euros, pero "es más difícil hacer un litro de leche bueno".

"El agricultor no va a trabajar si pierde dinero, va a ser un problema de la sociedad" y habrá protestas. "Tienen que estar bien tratados, ser más competitivos y transformarse en la parte que se tengan que transformar", ha insistido.