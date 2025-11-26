Rolser promueve una forma de vivir y moverse en la ciudad más sostenible y respetuosa con el entorno

El carro Rolser se integra en la vida urbana como una herramienta de cambio - ROLSER

VALÈNCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa Rolser ha desarrollado una campaña para promover una forma de vivir y moverse en la ciudad de una forma más sostenible y respetuosa con el entorno, que invita a reflexionar sobre cómo cada trayecto diario ayuda a construir lugares más habitables, según ha informado en un comunicado.

Esta contribución a un estilo de vida más sostenible, funcional y humano ha sido reconocido por la revista británica Monocle que los ha calificado de "héroes de la movilidad urbana", según la marca líder en carros de la compra, que ha subrayado que presenta una iniciativa que responde al momento actual: "ciudades que replantean sus modelos de movilidad y ciudadanos que buscan formas más conscientes de desplazarse".

Bajo el lema,'Con Rolser, cada paso cuenta', la firma pone en valor a quienes apuestan por una movilidad cotidiana responsable: "personas que caminan, compran en comercios locales o eligen productos duraderos y de calidad".

La propuesta invita a reflexionar sobre cómo cada trayecto diario ayuda a construir ciudades más habitables y sostenibles. "Los verdaderos héroes son quienes cada día eligen moverse con sentido, porque cada paso que damos construye la ciudad que queremos", ha afirmado la CEO de Rolser Mireia Server.

"El reconocimiento de Monocle nos emociona porque pone en valor el hecho de que nuestros carros acompañen a miles de usuarios en sus desplazamientos diarios, facilitando una forma de moverse más consciente, más saludable y más conectada con su entorno".

Más del 60 % de los desplazamientos laborales en España se hacen en coche privado, según datos del IDAE y el Observatorio Arval, lo que refleja la necesidad de fomentar modos de movilidad más sostenibles -como caminar, usar la bicicleta o el transporte público- que contribuyan a reducir emisiones, descongestionar las calles y fortalecer el comercio local.

En este contexto, la firma refuerza su compromiso con un estilo de vida "respetuoso y coherente con los valores de sostenibilidad, bienestar y consumo responsable. Lejos de ser un accesorio más, el carro Rolser se integra en la vida urbana como una herramienta de cambio: facilita la compra local, reduce la necesidad de transporte con vehículo y transforma cada desplazamiento en una oportunidad para vivir la ciudad con sentido", según las mismas fuentes.

Como parte de esta campaña, la compañía presenta una propuesta visual con estética "urbana y elegante, inspirada en la vida real de las ciudades durante el invierno: calles iluminadas, mercados de barrio y personas de todas las edades que incorporan el carro en sus desplazamientos cotidianos".

Las imágenes, "sobrias y auténticas, reflejan un estilo de vida equilibrado y cercano, donde la movilidad se convierte en un acto de responsabilidad y cada paso contribuye a construir la ciudad del mañana", han señalado.