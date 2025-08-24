El Rototom 2025 reúne a 218.000 personas de 111 países en la celebración de tres décadas de música y conciencia

CASTELLÓ 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival internacional de reggae Rototom Sunsplash ha clausurado su 30ª edición este sábado, en una jornada "reivindicativa" dentro y fuera de los escenarios, tras haber reunido a más de 218.000 personas de 111 países en esta ciudad del reggae "efímera y global" que, del 16 al 23 de agosto, ha acogido el recinto de conciertos de Benicàssim (Castellón).

Así, Público llegado desde Reino Unido, Francia, Italia, Estados Unidos, Nueva Zelanda o Japón se ha unido al rugido del "icónico" león para materializar el 'Celebrating Life' que ha arropado como lema este aniversario especial y confirmar el perfil "abierto, diverso y multicultural" del festival reggae "más grande" de Europa, según ha expresado el Rototom Sunsplash en un comunicado.

De este modo, el festival se "reafirma" como encuentro mundial en torno a la cultura jamaicana tras ocho jornadas de "mucho más que música", ha destacado. La despedida estuvo protagonizada por las letras de denuncia social del marfileño Tiken Jah Fakoly y el 'flashmob' para tejer lazos con Palestina que precedió a la apertura del Main Stage.

La retransmisión a través de la web, redes sociales y canal de YouTube del festival ha permitido a 3,7 millones de personas de todo el mundo disfrutar de los principales conciertos, así como de las sesiones del Foro Social o de las charlas de la Reggae University.

La diversidad de procedencias y edades entre el público ha vuelto a caracterizar al Rototom 2025. En lo puramente artístico, la line up de este 'Celebrating Life' ha acercado más de 200 shows y dj sets en los seis escenarios del recinto (Main Stage, Lion Stage, Dub Academy, Dancehall, Jumping y Jamkunda) y el séptimo, SunBeach, que el festival instala cada verano en la castellonense playa del Gurugú.

Junto al reggae, que es el "motor sonoro" del festival, sus diferentes escenarios han sonado también a dancehall, hip-hop, dub, ska, afrobeats, cumbia y hasta reggae-metal.

La 30ª edición ha contado con exponentes del dancehall como Shaggy o Spice; con el representante mundial del reggae "más místico" Burning Spear; Tiken Jah Fakoly, que despidió anoche con su reggae activista y consciente la edición 'Celebrating Life', y con Koffee representando al reggae más contemporáneo.

GUIÑOS A BOB MARLEY

Los guiños escénicos a Bob Marley y a los 80 años que la leyenda jamaicana habría cumplido este 2025 los han protagonizado sus hijos, Julian Marley y Ky-Mani Marley; The Wailers, la banda de Marley; y Marcia Griffiths, pieza "clave" de las I Threes, que acompañó a los coros a Bob Marley & The Wailers y que hizo gala de su "empoderamiento escénico" en el concierto del pasado 21 de agosto.

El hip hop con son cubano y letras llenas también de activismo de Orishas agitó la penúltima velada de una edición con otros muchos ases artísticos internacionales, como Tarrus Riley, Steel Pulse, Misty in Roots, Morgan Heritage o Third World; y que ha estado representada por la escena estatal: del madrileño Morodo a Pure Negga y su proyecto viral Pure Negga Reggae Cypher; el live con banda de Chalart58 & The Soul Adventurers; Lasai; Emeterians celebrando 20 años de trayectoria; Mango Wood; el mestizaje de la formación catalana Maruja Limón o el ska-rock a través de En Tol Sarmiento.

Además, Rototom Sunsplash se ha enriquecido durante estos ocho días con un programa de propuestas extramusicales para públicos de todos los gustos y edades. En su regreso por segundo año consecutivo, el espacio Discovery Lab, dedicado a la divulgación científica e impulsado junto al centro de investigación europeo CERN, ha vuelto a convertirse en una de las áreas extramusicales más aclamadas de la mano de propuestas tan "divertidas" como el taller para aprender a hacer helado con nitrógeno líquido, la exhibición y clase de theremín, los aperitivos magnéticos o las charlas sobre el universo y la IA junto a un equipo científico.

FORO SOCIAL

Por otra parte, en el Foro Social, el espacio de reflexión del festival, se han abordado temas como la crisis humanitaria en Gaza, la emergencia climática, el poder "transformador" de las historias o los retos de la interculturalidad. Estos debates se han realizado en el Teatro de Benicàssim, con acceso libre y gratuito.

En concreto, ha congregado, en las seis sesiones organizadas, a más de 1.200 personas, según datos de la Fundación Exodus del Rototom, impulsora del Foro Social. Por este espacio han pasado este año voces expertas como las de la directora ejecutiva de UNRWA España, Raquel Martí; la líder indígena y ministra de Brasil Sonia Guajajara; el biólogo e investigador del CSIC Fernando Valladares; el periodista de La Sexta y director del programa Salvados, Fernando González 'Gonzo'; o la ilustradora y viñetista Flavita Banana.

La reflexión sobre cuestiones sociales de actualidad ha saltado también a otros espacios como Jamkunda, con debates sobre la inmigración o la lucha contra el racismo, a través de "novedosas" propuestas como la obra de teatro 'No es país para negras', de la actriz, directora y activista antirracista Silvia Albert Sopale; o presentaciones literarias como la de 'Tierra de Luz', de la periodista Lucía Mbomio, que pone el foco en los temporeros del sur y las injusticias que se viven en el campo.

Por su parte, Pachamama ha dado voz a colectivos que intervinieron durante la emergencia de la dana, y a entidades agrícolas afectadas por la catástrofe, y que han compartido las historias de solidaridad y autogestión como mecanismos de resiliencia ante lo ocurrido.

MÁS DE 16.000 MENORES DE 13 AÑOS

Tanto la oferta cultural "diversa" --y "adaptada" a cada edad-- como la propia logística del recinto y la acampada, con zonas reservadas para familias y en un entorno sin aglomeraciones, han "favorecido" un año más la llegada de público familiar, según ha destacado el Rototom. Este año han sido 16.966 los menores de 13 años y 11.202 las personas mayores de 65 las que se han acercado hasta el recinto para disfrutar de todo tipo de propuestas.

Por su parte, las obras que integran Social Art Gallery, y que han sido creadas en directo durante el festival por los 14 artistas seleccionados en esta edición, destinarán toda la recaudación obtenida por su venta a respaldar proyectos sociales. Asimismo, el restaurante al aire libre del festival ha recorrido de nuevo los sabores del mundo a través de platos "diversos", con opciones sin gluten, veganas y vegetarianas.