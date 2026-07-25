El Rototom promueve el autocuidado con yoga, gastronomía inclusiva, moda ética y agroecología

1106571.1.260.149.20260725095956 Yoga en el Rototom - LUCA VALENTA

El festival implementa medidas para combatir el calor ampliando sus zonas de sombra para actividades diurnas y adaptando horarios

CASTELLÓ, (EUROPA PRESS)-

El festival Rototom Sunsplash reforzará en su 31ª edición, del 16 al 22 de agosto en Benicàssim (Castellón), una agenda extramusical orientada a la salud integral con el objetivo de convertirse en un guiño a su lema de 2026, en ese 'place to be. healthy' para quienes buscan un plan cultural y viajero alternativo donde el bienestar personal esté garantizado.

Bajo la filosofía de ser el festival que "cuida por dentro y por fuera" -según han destacado desde la organización-, el certamen erige su área Pachamama como el epicentro de un programa diario que fusiona la actividad física, el autocuidado, la agroecología y la sostenibilidad activa y que se extiende por todo el recinto.

El espacio Pachamama "despliega una propuesta narrativa que invita al público a reconectar con la tierra y con su propio cuerpo", han explicado desde la organización del área que, lejos de ser un mero calendario de actividades, propone un viaje que comienza desde la raíz, con talleres prácticos de potabilización de agua liderados por Intermón Oxfam, catas de productos locales, extracción de semillas con colectivos como Llavors d'Ací o la recuperación de plantas silvestres comestibles con Gastrobotánicas, y culmina en la exploración personal a través del movimiento.

Toda esta ecología para la vida cotidiana en formato taller fluirá cada tarde hacia las sesiones de terapias naturales del festival, donde profesionales guiarán a los asistentes a través de distintas disciplinas que van desde la conexión onírica de 'Synchronicity' con Laia Molina, hasta el equilibrio del acroyoga propuesto por David Barreto y Laura Beltrán.

A lo largo de la semana, la danza consciente de Juana Varela y las sesiones de Hatha y Vinyasa Yoga guiadas por César Caldera prepararán el terreno para el broche de oro del sábado 22: la ceremonia de clausura 'One Love, One Heart', una multitudinaria sesión de canto y movimiento coordinada por Biodanza Valencia junto a Víctor Barrera y Mònica Guitart.

EXPERIENCIA INTEGRAL

"Entendemos el festival como una experiencia integral donde el descanso, el cuidado del cuerpo y el respeto por el planeta son tan importantes como la música de los escenarios", han afirmado desde el Rototom Sunsplash. "Pachamama está diseñada para ofrecer un refugio de calma y aprendizaje, permitiendo que personas de todas las edades experimenten de forma práctica qué significa vivir en armonía con uno mismo y con el entorno", han recalcaldo las mismas fuentes.

La protección del público frente a las temperaturas estivales se traduce en medidas directas dentro del recinto. Rototom reforzará sus áreas culturales extramusicales como refugios climáticos. Es el caso de la ya citada Pachamama, que estrena de la mano del ayuntamiento de Benicàssim una estructura hexagonal en forma de flor con seis pétalos que da sombra a las actividades con más reclamo de público, como las sesiones de yoga o terapias naturales, bailes y danzas, talleres y charlas.

El tradicional domo que había acompañado a este espacio se reubicará en la zona para público joven Teen Yard para cobijar del calor los diferentes talleres. Magicomundo, bajo la pinada del recinto; o Jamkunda, con su tensoestructura hecha con licra colorida recubierta con una protección UV para el sol, completan este recorrido por espacios culturales adaptados para esquivar el calor.

Asimismo, el festival garantizará el suministro de agua fresca, totalmente gratuita en el interior del camping con máquinas de Tuawa. Dentro del recinto habrá una fuente pública en el acceso, y precios populares en las barras, donde se podrá adquirir un vaso de medio litro por un euro.

PROPUESTA GASTRONÓMICA

Paralelamente, la filosofía del cuidado se trasladará a la mesa mediante una variada propuesta gastronómica al aire libre integrada por 25 establecimientos internacionales. El menú de esta edición vuelve a priorizar el movimiento slow food y la alimentación saludable a través de opciones veganas, vegetarianas y libres de gluten, asegurando una cobertura inclusiva que concibe la alimentación "como una herramienta de salud comunitaria", han apuntado desde la organización.

El compromiso del certamen por "cuidar por fuera" trasciende los límites del recinto de conciertos y se materializa en su línea de merchandising. El festival ofrece durante todo el año una colección de prendas y accesorios inspirados en la cultura reggae y producidos bajo "estrictos estándares éticos certificados", han indicado desde Rototom Store. Todas las prendas están confeccionadas con materiales sostenibles, reafirmando la creencia del festival de que "la mejor forma de defender unos valores es aplicarlos al consumo y la vestimenta diaria".

El mercadillo del Rototom es otro de los espacios donde se perfila la apuesta de la cita cultural por la moda ética y el diseño independiente, con propuestas como sastrerías de autor y otras creaciones artesanales. También reúne una amplia oferta de bienestar, con cosmética natural, aromaterapia e inciensos elaborados a mano, y productos de alimentación saludable en consonancia con los valores que promueve el festival.