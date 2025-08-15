Rototom Sunsplash abre taquillas y se prepara para inaugurar este sábado su 30ª edición en Benicàssim

CASTELLÓ, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Rototom Sunsplash de Benicàssim (Castellón) abre este viernes sus taquillas y la zona de acampada y se prepara para celebrar a partir de este sábado, 16 de agosto, su 30 aniversario, con cerca de 200 conciertos durante ocho jornadas y una agenda cultural que incluye debates, talleres, cultura urbana, arte en directo, gastronomía internacional, cine, sesiones de baile, circo y ciencia.

Todo bajo el lema 'Celebrating Life', este aniversario especial recibirá en su jornada de estreno, dentro del estilo más contemporáneo, a nombres consolidados de la escena reggae como el artista jamaicano Tarrus Riley; y a Morgan Heritage, con la prometedora voz del joven Jemere Morgan patentando el legado de la banda jamaicana.

El viaje sonoro e inmersivo que promete esta edición incorpora también a Aswad, una de las bandas británicas de reggae más consolidadas, que enriquece su universo sonoro con influencias R&B y soul. Sobre ese halo de mestizaje se mueve también el madrileño Morodo, que saltará al Main Stage junto a Okumé Lions.

Por su parte, Lion Stage vibrará en su apertura con la versátil artista jamaicana Nadia McAnuff; la banda madrileña Mango Wood; el reggae 'made in China' de Puman y la formación americana Dukes of Roots en un show inédito junto a Lasai, exponente del reggae y el dancehall en España.

También las áreas sound system del festival completan su apuesta artística con nombres como David Rodigan o Kybba en la Dancehall, o Sinai y South Vibes en la Dub Academy.

TEATRO CONTRA EL RACISMO, PARKOUR Y BAILE AFROMODERNO

Las áreas extramusicales se activarán desde este sábado. Talleres, circo y juegos pivotarán sobre Magicomundo desde las 16.30 horas; mientras el área para público joven Teen Yard estrenará sus espacios deportivos y de parkour con una exhibición de slackline y parkour y un taller de micrometrajes.

En Jamkunda emergerá la sesión de teatro contra el racismo 'No es país para negras' (18.30 horas) como preámbulo de la primera de las sesiones de baile afromoderno diarias (23.00 horas) y Pachamama iniciará rodaje con la 'rueda de la medicina' a cargo de la compañía Asolas.

Desde este sábado y durante todo el festival, la carpa de la Reggae University acogerá una exposición que invita a recorrer la memoria visual de estas treinta ediciones del Rototom Sunsplash a través de los carteles que anunciaron cada encuentro.

PRIMERA SESIÓN DEL FORO SOCIAL

El Foro Social del festival Rototom Sunsplash vuelve a citar al público en el Teatre Municipal de Benicàssim para dialogar y reflexionar sobre los grandes desafíos de la actualidad. Son seis los encuentros de esta edición, del 16 al 21 de agosto, bajo el cobijo del mismo lema que alienta al festival en este aniversario especial, 'Celebrating Life', y la organización de la Fundación Exodus del Rototom Sunsplash. Todas las sesiones serán de acceso libre, previa reserva gratuita de la entrada en la página web del Teatre.

El público del festival podrá desplazarse desde el recinto de conciertos hasta el pueblo de Benicàssim gracias a un servicio especial de autobuses, también gratuito y con ruta de vuelta.

La proyección del biopic 'Bob Marley: One Love' abrirá, en colaboración con Reggae University, la programación del Foro Social (sábado, 16 de agosto, 17.45 horas).

Rototom Sunsplash se convierte en el primer festival español en instalar, a través de la empresa castellonense Cumulus City, un sistema de marcadores NaviLens para facilitar la orientación de las personas ciegas o con discapacidad visual en el interior del recinto de conciertos, mejorando así sus desplazamientos y la experiencia festivalera.

Tanto la oferta cultural diversa --y adaptada a cada edad-- como la propia logística del recinto y la acampada, con zonas reservadas para familias y en un entorno sin aglomeraciones, favorecen la llegada de público familiar, que crece verano tras verano.

Las decenas de planes para hacer en familia sin salir del recinto suman el atractivo de las facilidades para su acceso, con descuentos del 50% para el público adolescente (de 13 a 17 años) y el pago simbólico, único y con fin social de 10 euros para los menores de edad (además de personas con discapacidad y mayores de 65). Esta aportación contribuirá a financiar los proyectos de cuatro ONG: Conquistando Escalones, A la par (Madrid) Human Call, de Líbano y la organización valenciana AIPHYC.