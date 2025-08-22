El Rototom Sunsplash cierra su 30ª edición con la voz reivindicativa y viral del marfileño Tiken Jah Fakoly

CASTELLÓ, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Rototom Sunsplash cerrará su 30 edición este sábado, 23 de agosto, con la "poderosa" actuación del artista marfileño Tiken Jah Fakoly, una de las voces del reggae africano "más influyentes, reivindicativas y virales", según ha señalado la organización en un comunicado.

El artista ensalza, desde su lírica "combativa y activista" con la que aborda cuestiones como la migración, el racismo, la identidad africana en Europa o la corrupción política, el perfil "marcadamente" roots del cartel 2025, que ha proyectado los mensajes de "paz, unidad y hermandad que han contribuido a nutrir el lema 'Celebrating Life'" de un "aniversario redondo".

Otro de los shows más esperados de la velada es el que ofrecerá la banda jamaicana Meditations, con su estilo reggae roots y en la que será su primera actuación en España desde la llegada de Rototom a su actual ubicación en Benicàssim (Castellón), en 2010.

En un salto de estilo, el Main Stage recibirá el show 'Dub Side Of The Moon', con las versiones dub del disco 'Dark Side of The Moon' de Pink Floyd, que será puesto en escena una vez más por el colectivo de músicos estadounidenses Easy Star All-Stars en su única fecha en España.

ACTOS DE CLAUSURA

En el 'Lion Stage', el cofundador del sound system británico Kaotik, Vandal, proyectará su "inconfundible" raggatek, un estilo hardcore-jungle-reggae "en constante evolución creativa". El escenario recibirá también al dúo de soul-reggae francés Mystically y al "sonido único y revolucionario" de la artista argentina Sofía Gabanna.

La banda alavesa de ska-rock ETS (En Tol Sarmiento), un proyecto que multiplica su público a través de su "capacidad para el mestizaje y shows de alto voltaje", saltará también al escenario para replicar su particular experiencia "festiva, sentida y bailable".

También se espera "memorable" la sesión de clausura de la 'Reggae University' con la charla 'Mark My Word' junto a la reina del reggae Marcia Griffiths, otra veterana "de renombre" cuya carrera ya supera las seis décadas de trayectoria.

Confidente cercana de Bob Marley y "una estrella por derecho propio", con innumerables éxitos en ska, rock steady, reggae y dancehall, la historia de Marcia Griffiths se revelará en conversación con un panel ampliado de 'Reggae University', que contará con la incorporación del periodista musical británico John Masouri.

En el espacio Social Art Gallery, los visitantes podrán disfrutar de 14 obras diseñadas este año en torno al lema 'Celebrating Life', que "lucen en todo su esplendor" en la galería a cielo abierto del festival, en pleno corazón del recinto y la recaudación obtenida irá destinada a respaldar proyectos sociales.

En esta última jornada, las diferentes áreas culturales del festival bajarán el telón tras ocho días de actividad para todos los públicos para sumarse al desfile fin de fiesta que recorrerá el recinto para dar la bienvenida a los últimos conciertos de 2025 y poner el broche a las tres décadas "de buena vibra, y mucha vida, del Rototom Sunsplash", recalca la organización.