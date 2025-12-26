Rototom Sunsplash financiará proyectos sociales a favor de la salud mental y cerebral, la reinserción y Gaza

Rototom Sunsplash impulsa una nueva campaña solidaria - ROTOTOM SUNSPLASH

CASTELLÓ, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La 31ª edición del festival Rototom Sunsplash, que se celebrará en Benicàssim (Castellón) del 17 al 22 de agosto de 2026, volverá a apostar por la música como "poderosa herramienta de transformación social" mediante una nueva campaña destinada a financiar cuatro proyectos sociales.

Se trata, en concreto, de organizaciones que trabajan desde lo local a lo internacional en ámbitos tan diversos como la salud cerebral (Fundación Ateneu Castelló), el bienestar emocional de la infancia hospitalizada (Payasospital), la respuesta ante emergencias humanitarias (UNRWA España) y la reinserción social de personas privadas de libertad (Stand up for Jamaica), desglosan los responsables de la cita cultural.

Estos cuatro proyectos comparten el objetivo de mejorar la calidad de vida y defender los derechos de las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa volverá a articularse a través de las aportaciones canalizadas con los abonos inclusivos al festival, que permiten a las y los menores de 13 años, a las personas mayores de 65 y a las personas con discapacidad (del 65% acreditada) disfrutar de las seis jornadas del festival, y de la novedosa Welcome Party del día 16 de agosto, mediante un pago simbólico, único y solidario de 10 euros. Una cantidad aportada por el público de estos tres colectivos en el momento de retirar su abono y que se destinará íntegramente a los proyectos que elijan.

La campaña da continuidad a una trayectoria "consolidada" de apoyo a causas sociales, recuerda la organización. En la edición 2025, el Rototom Sunsplash entregó 42.500 euros a las organizaciones Human Call, Conquistando Escalones, AIPHYC y A La Par, reafirmando la voluntad del festival de integrar la solidaridad como un eje estructural de su identidad.

En el ámbito local, la Fundación Ateneu Castelló desarrollará a través de esta campaña solidaria junto a Rototom Sunsplash el proyecto 'Juntos por la Salud Cerebral-Sala de Vida CRAPPS', centrado en la atención a personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA). La iniciativa permitirá adecuar un espacio terapéutico clave del nuevo Centro de Rehabilitación, Autonomía Personal y Participación Social (CRAPPS) de Castelló, diseñado para entrenar habilidades esenciales para la vida diaria y que beneficiará anualmente a 200 personas con DCA y sus familias.

"IMPULSO TRANSFORMADOR"

"Para Ateneu, formar parte de la campaña solidaria de Rototom Sunsplash supone un impulso transformador: permitirá habilitar un espacio donde las personas con DCA puedan recuperar autonomía, motivación y bienestar. El impacto es directo y real: cada aportación contribuye a crear la sala donde la vida vuelve a empezar", señalan desde Ateneu Castelló. La entidad suma 25 años de trayectoria apoyando a personas (DCA) a través de una atención integral que incluye rehabilitación, acompañamiento y prevención. En Castelló, 6.000 personas viven con DCA, el 84% como consecuencia de un ictus.

Por su parte, y también en la Comunitat Valenciana, la asociación Payasospital impulsará 'Sonrisas para los niños y niñas hospitalizados', una iniciativa que utiliza el humor como herramienta terapéutica para mejorar la salud emocional de pacientes pediátricos.

Con 26 años de experiencia, Payasospital actúa en doce hospitales públicos valencianos, beneficiando cada año a más de 20.000 menores ingresados a través de visitas personalizadas de clowns profesionales, en coordinación con el personal sanitario.

La participación de Payasospital en esta iniciativa solidaria "supone la oportunidad de visibilizar la necesaria labor que realizamos a favor de los menores hospitalizados; una ocasión única para motivar, mucho más allá de nuestro entorno inmediato de acción, la colaboración de la sociedad con nuestra causa. Este apoyo se traducirá en cientos de visitas que ayudarán a mejorar la salud de los pacientes pediátricos y que contribuirán a la humanización de la atención sanitaria", sostienen.

EMERGENCIA HUMANITARIA EN GAZA

La dimensión internacional de la campaña llega de la mano de UNRWA España, con el proyecto 'Emergencia humanitaria en Gaza'. En un contexto de extrema gravedad humanitaria, la colaboración con Rototom Sunsplash contribuirá a sostener refugios, distribuir ayuda vital y mantener servicios esenciales como salud, educación, agua y saneamiento para más de dos millones de personas.

"Ser parte de esta campaña es fundamental. En momentos donde el mundo parece olvidarse de Palestina, contar con el apoyo de Rototom nos llena de esperanza. Todo lo recaudado se traducirá directamente en ayuda humanitaria para una población exhausta a la que tenemos que demostrarle que no está sola", explican desde UNRWA España.

La agencia de Naciones Unidas UNRWA, con 75 años de labor, sigue siendo un pilar indispensable de protección y dignidad para la población refugiada de Palestina.

Por último, el festival apoyará a Stand Up For Jamaica y su proyecto de actualización de centros informáticos para la capacitación profesional de población reclusa. La iniciativa permitirá renovar equipamientos en las Penitenciarías Generales de St. Catherine y Tower Street y la Penitenciaría femenina de South Camp, en el marco del proyecto educativo con población reclusa que la ONG desarrolla en estas instituciones, beneficiando a 200 personas privadas de libertad y facilitando su acceso a formación técnica y universitaria online.

De forma concreta, la actualización de estas instalaciones permitirá desarrollar el programa con la University of the Commonwealth Caribbean (UCC) para que la población reclusa pueda asistir a clases online y obtener un grado universitario en Finanzas y Finanzas Internacionales. Estas salas también ofrecen clases a grupos reducidos en gestión de datos, técnico informático y diseño gráfico.

Es "un paso clave para luchar contra el estigma y para fomentar la autonomía personal, romper ciclos de exclusión y favorecer una reintegración social real mediante la obtención de una competencia profesional cualificada", subrayan.