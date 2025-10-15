Rovira entiende que Alzira "ha desistido" del proyecto de la Casa Real al no recibir "propuestas de solución"

El Ayuntamiento había acusado a la Generalitat de "bloquear" el centro cultural Jaume I

El conseller de Cultura, José Antonio Rovira, asegura que su departamento no ha recibido por parte del Ayuntamiento de Alzira (Valencia) "ninguna propuesta de solución" sobre el proyecto de la Casa Real como centro cultural Jaume I, por lo que entiende que el consistorio "ha desistido de continuar con la tramitación del expediente".

Así figura en la respuesta que el titular de Cultura del Consell ha dado a la carta que este lunes le remitió el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, en la que reprochaba a la Generalitat el "bloqueo" de la iniciativa.

Desde el consistorio, se señala que, "desde noviembre de 2024, que es cuando el Ayuntamiento recibe el proyecto de ejecución, se han tenido varias reuniones con los técnicos de la Dirección General de Patrimonio para poder obtener la autorización, también se aportó un informe del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València, para confirmar que el proyecto cumple los criterios indicados por la Conselleria y minimiza la afección al patrimonio".

"Con esto, no queda ninguna cuestión técnica pendiente porque el Ayuntamiento de Alzira ha cumplido escrupulosamente con sus obligaciones y con todas las indicaciones de la Consellería, con lealtad y colaboración. Incluso nos llegaron a decir, siempre de palabra, que el proyecto tenía ya los informes técnicos favorables y que solo faltaba la firma de la directora general. Pero la autorización, el día de hoy, no ha llegado", reprochan.

El alcalde pone de manifiesto, además, que "quien puede perder la inversión de 2,3 millones de euros no es el equipo de gobierno actual, sino Alzira, la Comunitat Valenciana y la figura del rey Jaume I, en el 750 aniversario de su muerte".

Por su parte, el conseller Rovira indica que, en primer término, el proyecto nace de una autorización de julio de 2023, "en una etapa en la que el gobierno autonómico anterior estaba en funciones, con un informe técnico que planteaba interrogantes respecto a la viabilidad patrimonial de este proyecto".

Además, añade, según considera el arquitecto autor del proyecto básico autorizado, en un escrito dirigido a la Conselleria y al propio Ayuntamiento, el proyecto de ejecución a realizar en este espacio BIC altera "injustificadamente" dicho proyecto básico, "al ser contrario a las premisas de intervención autorizadas, y atenta contra la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV), ya que alega que podría dañar el recinto murario declarado BIC".

"Desde la Dirección Territorial de Cultura de Valencia se trató de encontrar solución que minimizara el impacto patrimonial del proyecto. Asimismo, en julio de 2025 desde la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Conselleria que dirijo, se convocó una reunión para abordar este asunto, ofreciendo soluciones al Ayuntamiento, tras la constatación de incompatibilidad del proyecto básico y el proyecto de ejecución, como había sido denunciado", detalla.

Por ello, continúa Rovira, "tal y como reconoce su propio Ayuntamiento, por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural, se plantearon distintas alternativas para poder avanzar en una solución compatible con los valores patrimoniales del bien y con la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano".

En esta línea, recuerda que, "desde el 30 de julio de 2025, fecha en que tuvo lugar la reunión, no se ha recibido ninguna propuesta de solución por su parte, entre todas las que se le ofrecieron, por lo que se entiende que el Ayuntamiento ha desistido de continuar con la tramitación del expediente".

Y subraya que la Conselleria "ha colaborado con el Ayuntamiento de Alzira a fin de lograr una solución compatible con la preservación de los valores del patrimonio cultural y los intereses del municipio, brindándole la posibilidad de celebrar reuniones de trabajo en numerosas ocasiones para alcanzar un proyecto viable".

OTRAS ACTUACIONES

En este punto, enfatiza que "la colaboración y el interés de la Conselleria en apoyar el patrimonio de su ciudad no se ciñe únicamente a este caso de la Casa Real" y también engloba otras actuaciones, como es el proyecto de la Muralla de la ciudad. En esta cuestión se materializó una "estrecha colaboración con la corporación municipal para lograr una solución óptima a un proyecto que ya se encontraba en fase de ejecución", defiende.

Por otro lado, traslada al primer edil que en estos momentos esta Conselleria tiene en marcha un proyecto para actuar sobre la Torre dels Coloms en la Murta. Dicho proyecto se encuentra en fase de redacción por lo que la intervención podrá iniciarse en 2026. La inversión prevista en esta actuación supone un millón de euros, que será asumida en su totalidad por la Conselleria.

En lo que respecta al proyecto de la iglesia de la Murta, impulsado por el Ayuntamiento, Rovira reitera el ofrecimiento de "máxima colaboración para subsanar las deficiencias requeridas y que pueda lograr la autorización pertinente".

"Ponemos a su disposición nuestros servicios técnicos para que el proyecto presentado sea acorde a los preceptos de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano y permita poner en valor los relevantes valores culturales del Monasterio de Santa María de la Murta", concluye el conseller en su misiva.