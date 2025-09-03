Rovira espera "ajustar" problemas en centros de la zona dana para iniciar el curso el día 8 o con un retraso "mínimo"

STEPV ve "abandono" de colegios afectados por la barrancada y familiasde Massanassa lamentan "el retraso sistemático de las obras"

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha hecho una "llamada a la tranquilidad" sobre el inicio del curso escolar, que arranca en la Comunitat Valenciana el próximo 8 de septiembre, y espera que a lo largo de lo que queda de esta semana se puedan "ajustar" algunos problemas por "retraso de suministros" en algún colegio ubicado en la zona afectada por la dana.

"Están intentado terminar esta semana para tratar que el día 8 se pueda empezar, ese es el objetivo que sigue teniendo la empresa", ha aseverado el titular de Educación, que ha apuntado que, "en todo caso, si hubiera un retraso, sería mínimo", de "un par de días".

Así se ha pronunciado Rovira --que este miércoles ha visitado las obras del CEIP 106 Malilla, en València, junto a la alcaldesa, María José Catalá-- a preguntas de los medios sobre las quejas de diversas entidades acerca del estado de instalaciones a pocas jornadas de reanudarse las clases.

El conseller ha comentado a los medios que mañana jueves, en la tradicional rueda de prensa de inicio de curso, se darán "los datos reales de los aumentos de plantilla, escolarización y grupos".

Y ha hecho "una llamada a la tranquilidad", al tiempo que ha puntualizado que es "cierto" que hay "dos o tres problemas que estamos terminando de ajustar estos días en dos o tres localidades afectadas por zona dana con las (aulas) prefabricadas, pero esperamos resolverlas en estos días".

Interrogado en concreto por la situación en Massanassa, donde asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) como la del CEIP Lluís Vives han expresado su temor a no poder empezar el curso el día 8, Rovira ha contestado que "están terminando de hacer todas las obras, tuvieron un retraso en el suministro de los últimos materiales de cierre de la pastilla cuarta, porque el centro no son tres prefabricadas, es una escuela infantil y un colegio unidos, de tres líneas".

Y ha agregado: "Yo he estado visitando esas obras, han tenido un retraso con unas pastillas que están intentando solucionarlo esta semana, pero estaríamos hablando a lo mejor de un día, dos días de inicio del curso de retraso, eso no es un problema para mí".

Cuando se le ha planteado si eso confirma que no se comenzara el día 8, ha incidido: "No, yo no he dicho eso, he dicho que están intentando terminar esta semana, están trabajando para tratar de que el día 8 se pueda empezar, ese es el objetivo que sigue teniendo la empresa, según el informe que yo recibí ayer". Y ha apostillado que hoy espera tener más datos "e ir confirmando".

Al respecto, ha reiterado que "si no fuera posible el inicio del día 8, el retraso podría ser de un día o dos más, nada más, no estamos hablando de un retraso de meses".

Por ello, ha considerado, ante la propuesta del Ayuntamiento de Massanassa de ofrecer espacios alternativos, que "no vale la pena amueblar otros espacios", puesto que "estamos hablando de un retraso mínimo". "Yo estaría nervioso si me dijeran que hasta después de un mes no pueden entrar del colegio. Estoy hablando de posibles retrasos de un día o dos", ha repetido.

Además de Massanassa, hay otras dos poblaciones --Alfafar y Algemesí-- donde la Conselleria también está "terminando los ajustes, pero porque están en fiestas".

"¿QUÉ HA FALLADO?"

Por su parte, desde el AMPA del Lluís Vives de Massanassa lamentan que esta situación la veían venir "desde hace meses y, "de nuevo", son sus hijas e hijos "quienes tienen que aplazar su derecho de ir a la escuela". "¿Qué ha fallado? ¿Se podría haber evitado?", cuestiona el colectivo, que recuerda que ya había denunciando "el retraso sistemático de las obras desde el comienzo, el pasado mas de abril".

También se muestran críticos desde el Sindicat de Treballadors y Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) tras visitare las obras de los barracones de las escuelas Ausiàs March y Lluís Vives de Massanassa, el CEIP L'Orba del Parque Alcosa en Alfafar y el IES Berenguer Dalmau de Catarroja. Las dos primeras fueron derrocadas este mes de agosto, los otros dos --como otros centros de la Ribera o Utiel-- todavía esperan su demolición y posterior reconstrucción.

Para el sindicato, los docentes se encuentran en "una situación de total abandono: sin escuela donde poder prepararse para la bienvenida al alumnado y el curso, sin un espacio alternativo donde trabajar y reunirse en condiciones". Además, afean "la negativa por parte de Inspección a que puedan teletrabajar y sin lugar donde acudir, por lo que se ven abocados a perder la mañana buscando un espacio donde reunirse o trabajar".

El CEIP L'Orba "todavía no tiene el final de obra, no dispone de electricidad ni conexión a internet; el patio no tiene ningún árbol, juego o dotación deportiva". Además, se ha dejado un espacio entre la base de los barracones y el suelo donde "aparecen cables y restos de la obra que son un peligro para el alumnado y la comunidad educativa", denuncia la organización sindical.

Tampoco se ha hecho, según STEPV, la limpieza de obra, no se han instalado las pizarras ni se ha distribuido el mobiliario en las aulas ni en el resto de dependencias como cocina y comedor. "Será muy complicado que el 8 de septiembre puedan empezar las clases", augura el sindicato, que asegura que al claustro de inicio de curso celebrado hoy la inspectora "no ha acudido a informar en la comunidad educativa como estaba previsto y ha retrasado toda explicación al próximo viernes en el Consejo Escolar a celebrar en Alfafar".

La situación de los colegios Ausiàs March y la Lluís Vives de Massanassa "también es muy complicada" porque "los camiones continúan descargando materiales en el solar cedido por el Ayuntamiento en el polideportivo".

"Las aulas de infantil ya están acabadas con el mobiliario distribuido por las aulas, pero todavía quedan dos de los tres bloques de barracones de primaria para acabar las obras. Falta poner aislantes, ventanas, puertas y diferentes elementos de la construcción, así como la limpieza de obra de las escuelas, la distribución del mobiliario y el material educativo de primaria que se encuentra almacenar en el comedor, la instalación de las cocinas y los comedores, etc", enumerar.

Igualmente, avisan de que "falta la valla perimetral de ambas escuelas, la limpieza del patio que está todavía sucio de restos de la dana y la instalación de juegos y pistas deportivas".

A estos centros no se les ha dado fecha de inicio de curso y "muchas voces al ver el retraso de las obras dudan que puedan empezar antes de finales de mes o, incluso, en octubre", exponen.

"El Ayuntamiento ha cedido un espacio de gimnasio a cada una de las escuelas, donde no disponen de ordenadores, impresoras, conexión de wifi para ir sacando adelante trabajo, y por eso los maestros se tienen que reunir en el bar del polideportivo", añaden.

En cuanto al IES Berenguer Dalmau de Catarroja, se encuentra reubicado en un solar "pequeño para un centro tan grande en dos pisos de barracones".

"Las obras --prosiguen-- están finalizadas, solo falta solucionar algunos desperfectos: instalar el sistema de renovación de aire de las aulas, posar las pizarras interactivas promesas que todavía no han llegado, no tienen ni ordenadores, ni internet ni wifi. La dirección del centro es optimista y está trabajando de lo lindo pero el profesorado duda que esté todo a punto como haría falta para el próximo lunes".

STEPV denuncia que, diez meses después de la dana, "la Conselleria de Educación, como el gobierno de Carlos Mazón vuelven a llegar tarde". "Una vez más el conseller Rovira demuestra que no está capacitado para llevar el departamento por incompetente", concluyen.