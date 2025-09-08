Rovira reitera que el día 11 empezarán las clases en los centros con retraso y destaca que ha visitado la zona dana

CASTELLÓ 8 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha reiterado que el próximo día 11 empezarán las clases en los centros con retraso de las localidades de Algemesí, Alfafar y Masanasa, y ha destacado que ha abierto el curso en Castellón en vez de en la zona dana porque la dana afectó a una parte de la Comunitat, "pero la Comunitat Valenciana es mucho más grande y la vida continúa".

Rovira se ha pronunciado así ante los medios de comunicación durante su asistencia al inicio del curso escolar 2025/2026 en el CEIP Maestro Canós Sanmartín de Castelló, a cuyas puertas se han concentrado representantes de CCOO y de STEPV para protestar con gritos de 'Rovira dimisión' o 'Educación pública y de calidad'.

El titular de Educación ha recordado que la Conselleria lleva gastados 70 millones de euros en educación en la zona dana e invertirá otros 70 millones más en construcción de centros, "mientras que la ayuda del Ministerio de Educación ha sido cero euros".

Respecto al retraso con el que comenzarán algunos centros escolares en Algemesí, Alfafar y Masanasa, Rovira ha explicado que se ha debido a problemas en el suministro de materiales, pero ha dicho que está terminando la limpieza de los centros y la instalación del mobiliario y el jueves 11 "empezarán las clases en estas localidades".

Preguntado por los más de 3.000 estudiantes que tendrán que estudiar en aulas prefabricadas, el conseller ha subrayado que si esto es así es porque "un colegio no se construye en seis meses ni en un año". "Lo que hicimos en primer lugar fue desplazar a los alumnos a otras localidades, el siguiente paso ha sido que vuelvan a su localidad. Si toda la tragedia es que en el caso de un colegio tardarán tres días en entrar y en el caso de otros dos tardarán dos días, pues no sé", ha añadido.

En cuanto a las críticas respecto a que haya iniciado el curso en Castellón en lugar de en la zona dana, Rovira ha explicado que los inicios de curso se hacen rotativos y que, como ya se hizo en Alicante y en Valencia, este año tocaba Castellón. "La zona dana la he visitado y he estado viendo las instalacines prefabricadas, pero entendíamos que había que venir a Castellón también porque la dana afectó a una parte de la Comunitat, pero la Comunitat Valenciana es mucho más grande y la vida continúa", ha destacado.

LEY DE LIBERTAD EDUCATIVA

Rovira, ha indicado que este curso es el de la aplicación completa de la ley de Libertad educativa y, al respecto, ha señalado que el 99,80 por ciento de alumnos podrán estudiar en la lengua base que han elegido las familias. "En el sistema que hemos diseñado, en segundo ciclo de infantil y primero y segundo de Primaria, la lengua base tiene más carga lectiva, pero a partir de tercero de Primaria es muy equilibrado, donde se estudian las dos lenguas con una diferencia del 20 por ciento, con lo que es un sistema totalmente mixto donde el objetivo es que los niños valencianos sepan sus dos lenguas", ha afirmado.

Así mismo, ha resaltado que este será el curso de seguir reforzando la educación pública. "Este año contaremos con 1.500 profesores más en toda la Comunitat Valenciana, que contará con 83.592 docentes, y estamos haciendo una apuesta clara por las escuelas de idiomas y por la FP. Además este año se dotará de un refuerzo de matemáticas y de competencia lectora para los jóvenes", ha manifestado.

El conseller también ha destacado la apuesta de la Conselleria por los Centros Rurales Agrupados (CRA) y los aularios, y ha señalado al respecto que cuando su equipo llegó a la Conselleria ésta exigía un mínimo de 6 alumnos para mantener una unidad y ahora se ha bajado la ratio mínima, de tal manera que este año con tres alumnos se puede montar una unidad.

Por otra parte, ha indicado que en los últimos dos años se han creado 82 aulas hueco nuevas en la Comunitat "para que jóvenes con alguna discapacidad se puedan integrar en el régimen ordinario", mientras que en la última legislatura del Botànic se crearon 56, "lo que supone una clara apuesta por la integración y la innovación educativa". Según Rovira, Castellón contará este año con cuatro aulas hueco más en la provincia de Castellón.

Interpelado por las protestas que se han producido en el inicio del curso, Rovira ha subrayado que "cada uno es libre de protestar lo que quiera. Son Escuela Valenciana y los sindicatos y yo el año pasado me reuní con ellos y me apenó porque, tras casi dos horas de reunión, creía que iba a hablar de educación y de lo único que se habló fue de 'educació en valencià', por lo que tenemos visiones distintas".

En cuanto a las criticas de la FAMPA Castelló Penyagolosa respecto a que la Conselleria no tiene en cuenta sus opiniones, el conseller ha indicado que "Escola Valenciana debería ir por un lado y las AMPAs por otro, pues cuando se juntan, mala cosa". Así mismo, ha negado que la Ley de Libertad Educativa pueda provocar segregación y desigualdades, "puesto que los equipos directivos de centros son lo suficientemente profesionales para organizar bien todo".

CASTELLÓN

El conseller ha afirmado que si la alerta naranja que existe actualmente en Castellón pasase a roja se cancelarían clases, aunque ha recordado que son los ayuntamientos a traves de los CECOPAL los que tienen que tomar esas decisiones.

En cuanto a infraestructuras educativas en Castellón, Rovira se ha referido a que hoy se ponen en marcha dos colegios en Castellón y el IES Ximén d'Urrea de l'Alcora, mientras que a lo largo del curso se pondrán en marcha el CEIP Vicente Faubell de La LLosa, el CEIP Rosario Pérez en la Valld d'Uixó, el CEIP San Miguel Arcangel en Soneja y el aulario CRA L'Ullastre.

Por su parte, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha manifestado que en Castelló seguirán trabajando en el plan de infraestructuras educativas y las necesidades que tengan los colegios, y ha anunciado que para el nuevo instituto Crémor ya se ha urbanizado el solar y se cederá la parcela a la Conselleria.

En cuanto al futuro conservatorio de Castelló, el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, ha asegurado que el proyecto está en fase de redacción. "Una buena redacción de un proyecto, aunque lleve más tiempo, siempre agiliza las obras", ha concluido.