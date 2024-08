Ruiz (UMH) ve "conveniente" un campus interuniversitario sanitario en Alicante para "evitar la duplicidad" de Medicina

Ofrece colaboración a la UA y al Consell para que la oferta de plazas de Medicina no disminuya, con independencia de la decisión judicial

ALICANTE, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), Juan José Ruiz, ha calificado de "muy conveniente" la creación de un campus interuniversitario sociosanitario en la provincia de Alicante, "en el que se compartiesen de forma sinérgica los recursos y el profesorado, evitando la duplicidad de costosas titulaciones como Medicina o Enfermería".

Así se ha expresado este jueves Ruiz en un comunicado, después de que este miércoles el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, pusiera como objetivo crear un "gran campus sanitario provincial" en el que la UMH y la Universidad de Alicante (UA) "puedan sumar", en el marco del proceso judicial entre ambas por la impartición del Grado de Medicina en la UA.

Ruiz ha considerado un "magnífico objetivo" este campus interuniversitario, puesto que cree que es "coherente con la responsabilidad como integrantes de un sistema público de universidades que debe garantizar la eficacia de los recursos públicos para una educación sanitaria de la máxima calidad".

Al respecto, ha apuntado que "siendo muy conscientes de las dificultades financieras de la Comunitat Valenciana", seguirán demandando "una mayor y más planificada financiación, lo cual potenciaría aún más este proyecto de campus interuniversitario".

Por otra parte, en cuanto a la decisión de la Generalitat de retirarse del proceso judicial que inició la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre la impartición del Grado en Medicina en la Universidad de Alicante, Ruiz ha sostenido que la UMH seguirá "siempre defendiendo la legalidad".

"El allanamiento de la Generalitat en el contencioso ha sido determinado por un informe de la Abogacía de la Generalitat Valenciana, que confirma ante el TSJ graves irregularidades denunciadas por la UMH en la implantación del Grado en Medicina de la UA", ha aseverado.

No obstante, ha añadido que, "con independencia de cuál sea la decisión del TSJ", que está prevista para el próximo mes de septiembre, ha mostrado la "máxima voluntad de colaboración" de la UMH con la UA y con la Generalitat "para que el estudiantado de Medicina no se vea perjudicado y para que la oferta total de plazas en la universidad pública en la provincia de Alicante no se vea disminuida".

Ruiz ha sostenido que "es el momento de dejar de mirar el pasado y pensar en el futuro". "Porque de eso se trata, de colaborar para el futuro pensando en los ciudadanos de la provincia de Alicante", ha recalcado, al tiempo que ha señalado que la UMH y la UA ya colaboran en "multitud de proyectos de investigación comunes, programas de doctorado, másteres, cursos y muchas otras actividades universitarias".

"No busquen en este tema enfrentamientos de Elche contra Alicante, de la UMH contra la UA o incluso de un partido político contra otro. Nuestro objetivo debe ser garantizar una educación pública sanitaria eficaz y de calidad en la provincia de Alicante. Porque todos somos Alicante. Es nuestra responsabilidad como servidores públicos", ha zanjado.