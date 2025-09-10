Russafa Escènica celebra 15 años con 23 propuestas teatrales, actividades profesionales y creación valenciana

El festival da comienzo a su nueva edición pediente de la aprobación de la ayuda del IVC "de la que depende el 47% de su presupuesto"

Russafa Escènica-Festival de Tardor celebra su XV aniversario con un total de 23 propuestas que incluyen danza, circo y teatro para todas las edades; creación valenciana, nacional e internacional y actividades para profesionales.

La programación de esta nueva edición, que lleva el lema 'Pirueta con doble salto mortal hacia atrás' y que tendrá lugar entre el 17 y el 28 de septiembre, se ha presentado este miércoles en La Nau 3 Ribes en un acto en el que han participado el director general del Institut Valencià de Cultura (IVC), Álvaro López Jamar; el director de Russafa Escènica, Jerónimo Cornelles, el diputado de Cultura, Francisco Teruel; y el concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno, entre otros.

Cornelles ha celebrado que Russafa Escènica haya conseguido cumplir 15 años de vida en un momento en el que "aún" no conocen si recibirán las ayudas del IVC de las que depende el "47% de su presupuesto". Ha manifestado que se trata de una edición que está costando "mucho" financiar y considera "un milagro" haber conseguido llevarla a cabo a pesar de no saber si, tras la resolución de las ayudas, recibirán financiación.

"Desconocemos el importe real del IVC que se nos va a dar, que esperemos que se nos dé, lo que sí sabemos es que será un poquito menos que en 2024 porque ha disminuido el total destinado a ayudas en festivales. Además sabemos que ha cambiado la forma de baremar y esto seguramente nos va a perjudicar a festivales como este", ha subrayado.

EL "EMPUJÓN DETERMINANTE" DE LA DIPUTACIÓN

Por ello, ha querido agradecer a Paco Teruel la ayuda ofrecida por parte de la Diputación de Valencia, que ha supuesto el "empujón determinante" para poder celebrar esta edición. "Su tesón y apoyo hacia nosotros en forma de ayuda nominativa fue determinante para poder estar hoy aquí", ha resaltado.

"Muchas gracias por tu apoyo a este proyecto en un año muy complicado donde la terrible dana del 29 de octubre puso en jaque los presupuestos de cultura de todas las administraciones. (...) Gracias por entender que una tragedia tan grande no encuentra su solución en retirar apoyos a un sector tan vulnerable como la cultura, que ha sido afectada también por las inundaciones", ha sostenido.

En este sentido, Paco Teruel ha destacado que la Diputación es una institución que "apuesta con fuerza por la cultura" ya que tiene "la convicción" de que lo que se hace en Valencia tiene "mucho valor, genera sinergias y nos ayuda a entender que nuestra tierra es un espacio de creación".

Por su parte, el director del IVC respecto a la resolución de las ayudas a los festivales, ha señalado que el apoyo de la institución a Russafa Escènica ya se materializó en la convocatoria de ayudas del año anterior que permitió cubrir el "50% del presupuesto" y que cree "probable" que este año se vuelva a asignar.

Asimismo, ha apuntado que se espera que la comisión de valoración se reúna la semana que viene por lo que cree en la primera quincena de octubre "ya estarán resueltas".

López Jamar ha asegurado que por parte de la Conselleria de Cultura la voluntad de colaboración está "clara" y que "todo el apoyo que podamos dar, en la medida de nuestras posibilidades y de nuestro presupuesto, se puede contar con nosotros".

"Yo no creo que haya motivos para ser excesivamente catastrofistas en este sentido, porque habéis tenido ese apoyo, y bueno, si todo va bien, yo no puedo anticipar el resultado de una convocatoria de ideas, obviamente, además, por puro desconocimiento, vais a seguir contando con el apoyo del IVC", ha remarcado.

NUEVO 'PREMI LLAVOR' A MEJOR ESPECTÁCULO BREVE

Con motivo de su 15 aniversario Russafa Escènica ha creado un nuevo reconocimiento, el 'Premi Llavor - Russafa Escènica' al mejor espectáculo breve. Los programadores de varios puntos de España y de la Comunitat que participan en el festival, además de participar en un encuentro con las compañías en formato de speed dating, serán los encargados de elegir el palmarés.

En la programación de Viveros (obras de 30 minutos representadas en tiendas, cafeterías o coworkings del barrio de Russafa), compiten 10 estrenos absolutos. Por la parte de los creadores emergentes hay danza contemporánea Marta Sofia Gallego (Dolores, Remedios i Consuelo) y Ángel Lara (Relé).

La comedia existencial también tiene su espacio con dos parejas creativas: Paula López Collado y Candela Herrero (Two girls one cake) y Tània Fortea y Mauro Cervera (Dutxa). Completan el listado de nuevos creadores Covadonga Carreño con una distopía (Una vida para vivir) y Marta Estal con un micromusical donde mezcla la ópera con el teatro emergente (No-Diva).

En lo que respecta a creadores y artistas consolidados que apoya este formato breve, Elisa Matallín presenta su primera propuesta de teatro de objetos para adultos (Remembrança), Iria Márquez bucea en el imaginario sonoro colectivo (A qué sonaremos cuando ya no estemos), Amparo Vayá hace un divertido retrato del mundo de la escena (Un altre dia diví!) y Mertxe Aguilar trata la memoria histórica y familiar (Sapiens).

A este galardón se suma el IX Premi de Dramatúrgia Fundació SGAE i Russafa Escènica, escogido por un jurado independiente formado por la actriz y vestuarista María Poquet; los dramaturgos, intérpretes y directores de escena Chema Cardeña y Paula Llorens; además de la productora y gestora cultural Sara Rey.

PIEZAS DE LARGA DURACIÓN

La programación de Bosques, piezas de larga duración representadas en teatros públicos y privados de la ciudad, cuenta con 6 estrenos absolutos.

Por una parte, está Pareja abierta, con Rafa Alarcón y Marta Chiner; una adaptación y actualización a manos de Isabel Martí de la famosa comedia de Dario Fo y Franca Rame. El humor, el absurdo y el teatro social se unen en la nueva propuesta de Contrahecho Producciones, Canviarem bolquers segons el BOE, escrita y dirigida por Patrícia Pardo.

El público juvenil cobra relevancia con El universo de las primeras veces, una propuesta de Nokaut Teatro sobre la urgencia de la vida a los 17 años. La poesía escénica de la emergente Elsa Moreno marca Prácticas para Inmanecer. Y los nuevos talentos de la danza valenciana son protagonistas de Un paso adelante, creación de Mar García y Javi Soler. Por último, se estrena Lola, un proyecto experimental y interdisciplinario dirigido por Gema Gisbert que aborda la infancia trans.

En lo que respecta a propuestas nacionales e internacionales, se estrena en España el espectáculo de circo francés Le poids des nuages. Y se estrenan en la Comunitat las producciones familiares L'ànima del violí, venida desde Balears; y La gallina de los huevos de oro, de Cataluña. Desde Extremadura llega a la CV la mezcla de tecnología y danza Flamenco futuro, de Álvaro Murillo.

Además, el festival recupera la galardonada Corps Seul junto a la actualización de la comedia musical sobre la salud mental La antesala. Y por primera vez ofrece en el Palau de la Música un concierto a cargo del Nonetto de la Orquestra Sinfónica de Russafa.

Por otra parte, entre las doce actividades paralelas preparadas para esta edición especial destacan la muestra retrospectiva Quinze anys de Russafa Escènica - Festival de Tardor en imatges y dos mesas redondas, una para someter a reflexión el modelo y futuro del propio festival, y una que abordará las buenas prácticas en la contratación de espectáculos de artes escénicas. Todos los detalles de la programación al completo y la venta de entradas se pueden consultar en la web del festival.