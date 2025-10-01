La ruta de 'esmorzars' Tornar Fuerzabar recorrerá 150 locales de zona dana para "volver a llenar los bares"

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Volver a llenar los bares de la zona afectada por la dana del 29 de octubre de 2024 es el objetivo de la 'Ruta Tornar Fuerzabar', una iniciativa para "reactivar la hostelería valenciana, que sigue luchando por recuperarse casi un año después".

La iniciativa, que este miércoles ha dado a conocer Heineken España, apuesta por "llenar de vida los bares de una manera muy valenciana: con un buen almuerzo ('esmorzar')".

La Ruta Tornar Fuerzabar se desarrollará en más de 150 bares en diez comarcas afectadas. Los clientes recibirán una pulsera de edición limitada (hasta agotar existencias), una por cada comarca, que representa este movimiento solidario.

Además, a través de un código QR que llevará a www.somosdebarra.bar, se podrá valorar a su establecimiento favorito para que este se haga con el Cacau D'Or Fuerzabar con el apoyo de Amstel y además, ganar regalos y experiencias como entradas a conciertos en el Roig Arena, palco VIP del Valencia Basket, entradas para ver al Levante UD, o packs de productos Amstel, Heineken, El Águila o Cruzcampo y una edición limitada de camisetas exclusivas.

Unos 2.000 bares y restaurantes clientes de este grupo se vieron afectados por las fuertes lluvias de aquel día. Un año difícil para el sector, de ahí que el movimiento solidario Fuerzabar se volcara con los bares para atender sus necesidades. A través de esta iniciativa, la cervecera ha contribuido a que el 90% de sus clientes hosteleros retomen su actividad.

El director de Relaciones Institucionales de Heineken España, Pablo Mazo, ha manifestado: "Ya en los primeros momentos, estuvimos al lado de la sociedad y de la hostelería valenciana, y hasta la fecha hemos invertido seis millones de euros en ayudar a impulsar de nuevo estos negocios. El apoyo permanente a los hosteleros es esencial para nosotros. Nuestros equipos se volcaron con nuestros clientes en aquellos momentos, y siguen haciéndolo con la Ruta Tornar Fuerzabar".

Además, Mazo ha invitado a la sociedad a sumarse a esta ruta: "Cada visita a estos establecimientos es una apuesta por el futuro de estos negocios y está en la mano de todos apoyarles, y ayudar a revivir nuestra calles y barrios".

Por su parte, Alejandro Pascual, al frente del L'Anònima Burger y Gambrinus (Catarroja), ha señalado que le "especial ilusión" formar parte de esta rura porque "todos tenemos que ayudarnos y mirar al futuro con optimismo".

La lista completa de locales participantes se puede consultar en el siguiente enlace https://mail.google.com/mail/u/1/#search/heuneken/FMfcgzQcpwvCtprfMzDMfLfGFbgqxFTl?projector=1&messagePartId=0.2