Sábado con cielos con intervalos nubosos y baja probabilidad de lluvias débiles en Valencia y el noreste de Alicante

VALÈNCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana arranca la jornada del sábado con cielos con intervalos nubosos y baja probabilidad de lluvias débiles o moderadas en Valencia y el noreste de Alicante durante la madrugada y principio del día; también hay baja probabilidad de chubascos con tormenta en el interior de la mitad norte al final de la tarde.

Así lo indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apunta que el viento soplará flojo de componente este, con intervalos de moderado en el sur de Alicante.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas presentarán cambios ligeros. Por su parte, las máximas ascenderán en Valencia y Castellón, y cambiarán ligeramente en Alicante. Por provincias, en la de Castellón, los termómetros anotarán 28º de máxima en la Vall d'Uixó, Vinaròs y Castelló de la Plana, y 26º en Morella. Las mínimas oscilarán entre los 14º de Morella y los 21º de Vinaròs y Castelló de la Plana.

En Valencia, el mercurio alcanzará los 32º de máxima en Ontinyent, 29º en Gandia y 28º en Requena y València. Por su parte, las mínimas se situarán entre los 17º de Requena, 18º en Ontinyent, 22º en Gandia y 23º en València.

Finalmente, en Alicante se esperan máximas de 32º en Orihuela; 31º en Elche, Alcoi y Alicante, y 30º en Dénia. Las mínimas serán de 18º en Alcoi; 22º en Orihuela, Elche y Dénia, y 23º en Alicante.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado para este sábado el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales alto en el sur de Valencia y en toda la provincia de Alicante, y bajo-medio en el resto de la Comunitat Valenciana.