'El que sabem' se estrena en plataformas con jóvenes actores valencianos, Rosita Amores y Samantha Hudson

La película es un 'coming of age' "a la valenciana y en valenciano" con las Fallas como un personaje más

La película 'El que sabem', un 'coming of age' "a la valenciana y en valenciano", se estrenará el próximo 10 de marzo en diversas plataformas como Amazon, Filmin y Flixolé. Además, seguirá disponible en la modalidad de alquiler en Movistar Plus, Rakuten TV, Jazztel TV, Orange TV y Play Pack Sala Cero.

Con las Fallas y València como un personaje más, 'El que sabem' es una película de crecimiento personal "con vocación popular y carácter autoral", que aúna a Rosita Amores y a Samantha Hudson con un elenco de jóvenes promesas valencianas.

Nominada a cuatro premios de cine independiente Blogos de Oro, entre ellos el de Mejor Película, se alzó con el galardón al Mejor Actor de Reparto para Mauro Cervera i Just.

Además, está presente este año en los Premios de la Unión de Actores, donde Nakarey está nominada en la categoría de Mejor Actriz Revelación por su papel protagonista, con el doble mérito de ser la primera venezolana nominada a estos premios y lográndolo con un papel en valenciano. Estos galardones se entregarán el día 13 de marzo.

'El que sabem' se estrenó recientemente en Estados Unidos, México y Canadá y próximamente lo hará en territorios como Reino Unido, Turquía, Francia o el Sudeste Asiático.

La ópera prima de Jordi Núñez inauguró la Mostra de València compitiendo en su Sección Oficial y tuvo su premier mundial en el IFFI Goa, además de pasar por festivales como Rizoma, Emiff o FICC Cartagena.

Es una historia "bella, hipnótica, trasversal y veraz" en la que "cualquiera puede mirarse y descubrir algo de sí mismo", afirman sus responsables.

Producida por Pegatum Transmedia (The invocation of Enver Simaku), ha contado con el apoyo del Instituto Valenciano de Cultura y Crea SGR y con la participación de À Punt Mèdia. The Open Reel gestiona sus ventas internacionales y Conunpack su distribución en España.

VIAJE A TRAVÉS DEL TIEMPO

El largo está protagonizado por Carla, una joven camarera que sueña con una vida mejor, es invitada a pasar una tarde en la playa con Víctor, un apuesto compañero de clase y sus peculiares amigos. Entre los dos surge una atracción inmediata, cada vez más intensa y profunda. La amistad, el amor y el deseo los unirá en un viaje a través del tiempo marcado por los primeros pasos hacia la madurez, el desencanto y la aceptación. Un viaje que cambiará sus vidas para siempre.

Jordi Núñez (València, 1991) ha realizado cortometrajes, vídeos musicales y largometrajes desde su adolescencia. En 2009 ganó la primera edición del DKV Fresh Art. Se graduó en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia (2009-2013) y cursó el Máster en Dirección de Cine en la Escuela TAI (2013-2014), en Madrid.

Su proyecto final de máster, el cortometraje 'Píxeles' (2015), acumula más de 11 millones de visitas en YouTube. Le siguen 'Amor de Dios' (2016) y 'Cachitos' (2017), que junto al primero, acumulan más de 60 premios y selecciones internacionales en festivales como Cinema Jove, Alfàs del Pi, LesGaiCineMad o Antonio Ferrandis.

En la actualidad, Núñez se encuentra en proceso de preproducción de su segunda película, 'Valenciana', una adaptación de la obra homónima del dramaturgo Jordi Casanovas, producida también por Pegatum.