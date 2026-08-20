Sagunt a Escena concluye la programación del Teatro Romano con un concierto de la cantaora Estrella Morente

Estrella Morente - GVA

VALÈNCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival Sagunt a Escena, organizado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), en colaboración con la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Sagunt, concluye la programación escénica del Teatro Romano con un concierto de la cantaora de flamenco Estrella Morente.

La artista granadina interpretará una selección de las canciones más representativas de su trayectoria, entre las que destaca el tema principal de la película 'Volver', de Pedro Almodóvar, el próximo 22 de agosto a las 22.30 horas, tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

Por su parte, la sección 'Off Romà' presentará dos espectáculos de circo que combinan el humor, la imaginación y el juego como espacios de encuentro con el público.

La compañía valenciana El Cruce, formada por Rubén Río y Nicoletta Battaglia, pondrá en escena la función 'Kossha' el viernes 21 de agosto en la Casa dels Berenguer. El humor absurdo, la música en directo y una depurada técnica circense reivindicarán los espectáculos ambulantes de variedades.

El 22 de agosto, la Trócola Circ llevará a la Glorieta 'Juga', un montaje que celebra el encuentro intergeneracional y reivindica el espacio público como lugar de convivencia, creatividad y recreo.

Inspirada en el universo de los juguetes y en las formas de entretenimiento anteriores a la década de 19990, la obra invita a recordar y descubrir juegos, tradiciones y costumbres que forman parte del patrimonio cultural.

'Juga' es, además, una llamada a recuperar la calle como lugar de socialización para los niños y las niñas. La Trócola Circ, fundada en 2013, ha obtenido reconocimientos por piezas como 'Potted' y 'Ludwigshafen'.