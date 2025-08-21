Sagunt a Escena levanta el telón con la tragicomedia 'Querencia' y un ritual que combina música, fuego y danza

Sagunt a Escena se clausura con la tragicomedia 'Querencia' y un ritual que combinará música, fuego y danza - GVA

VALÈNCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sagunt a Escena se clausura este sábado, en el Teatre Romà, con la tragicomedia 'Querencia' de la compañía Hongaresa de Teatre y al término celebrará un acto festivo artístico en la plaza Mayor con música, fuego y danza de la mano de la coreógrafa Jéssica Martín en el que la tradición mediterránea clásica abrazará la cultura valenciana, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La función forma parte de los actos de celebración de los 30 años de trayectoria de la formación saguntina. Para su representación en el edificio milenario se ha incorporado música en directo bajo la dirección musical de Jesús Salvador 'Chapi', con la participación de la banda 'La democrática' de Pedralba y la actuación de la cantante Conxi Valero.

La directora del festival, María José Mora, ha señalado que se clausura la 42 edición de Sagunt a Escena de la mano de una compañía "profundamente arraigada" en nuestro territorio, Hongaresa de Teatre. Celebramos las tres décadas de este colectivo con una propuesta artística que ensalza la cultura mediterránea y reivindica Sagunt a Escena como "un punto de encuentro entre tradición y vanguardia, entre lo local y lo universal".

En este montaje, una gran diva de la escena y el más prestigioso crítico de teatro del país coinciden después de una larguísima y traumática separación en la casa que compartieron como pareja. Durante la representación asistimos a una implacable lucha de titanes en la que poco a poco se van descubriendo sus monstruos.

El montaje plantea a la audiencia una inquietante pregunta: qué misterios se esconden en el fondo del corazón humano para que seamos capaces de matar a nuestros seres queridos.

Lola López y Pep Ricart dan vida a los protagonistas de este duelo dialéctico en el que enmascaran la fragilidad y las debilidades de sus personajes. El componente que hace universal el espectáculo son las heridas que esconde la pareja: "Los celos, la envidia, la necesidad de ser amados, el miedo a la vejez y al abandono, la necesidad de permanecer, de la gloria", detalla el autor de la obra, Paco Zarzoso.

CÍRCULOS DE APOYO QUE ABRAZAN

Un día antes, el 22 de agosto, la Casa dels Berenguer abre sus puertas a las 22.00 horas con una historia de la posguerra española protagonizada por mujeres. 'Rogles de cançons i misèria' está escrita y dirigida por Paula Llorens e Isabel Martí. Junto a ellas, también intérpretes, en el escenario está Raquel Piera. Entre las tres van desgranando diferentes relatos femeninos de un pueblo cualquiera en plena posguerra.

Un espectáculo que recoge la memoria de tantas abuelas, cuyo trabajo doméstico nunca fue reconocido. En esos corros femeninos en los que se lavaba la ropa, se cosía, se rezaba o cocinaba sucedían las historias personales, algunas muy crudas, de mujeres rodeadas de duras realidades. También había espacio para cantar, bailar, para la amabilidad y la ternura.

Tras su presentación, la crítica destacaba a sus tres excelentes actrices, "que multiplican sus papeles con distintos personajes de los que nos enamoramos enseguida. Poseen fuerza, dulzura, mucho oficio, buenas y armoniosas voces, y mucha simpatía".