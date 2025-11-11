La Sala Off Kids abre 'La Biblioteca Imaginaria' llena de títeres de la compañía Teatro Arbolé

'La Biblioteca Imaginaria', Un Espectáculo De Teatro De Títeres De La Prestigiosa Compañía Teatro Arbolé Se Representa En Sala Off Kids - SALA OFF KIDS

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La magia de los libros y el poder de la imaginación llenarán la Sala Off Kids de València este fin de semana con 'La Biblioteca Imaginaria', un espectáculo de teatro de títeres de la prestigiosa compañía Teatro Arbolé, que llega desde Zaragoza tras emocionar en anteriores ocasiones al público valenciano.

Con un lenguaje "poético, visual y lleno de humor", la obra tiene como objetivo principal transmitir a los niños y niñas el placer de la lectura y mostrar las bibliotecas como espacios de aventura y fantasía, donde cada libro es un pequeño tesoro que invita a descubrir nuevos mundos, explica el espacio cultural en un comunicado.

En esta historia, Leocadia, una bibliotecaria muy especial, y Laura, una lectora incansable, se embarcan en un viaje iniciático a través de los libros, donde vivirán grandes aventuras.

Laura caerá en la madriguera de "Alicia en el País de las Maravillas", será arrastrada por un huracán hasta las páginas de "El Mago de Oz", y volará en brazos de "Peter Pan". Un espectáculo premiado y reconocido Seleccionado en FETEN 2023, La Biblioteca Imaginaria combina títeres, música y narración en una propuesta entrañable que reivindica la lectura como fuente de imaginación y libertad.

El montaje forma parte del Ciclo de Teatro de Títeres de compañías nacionales que la Sala Off Kids ha programado este mes de noviembre. La Biblioteca Imaginaria contará solo tres funciones exclusivas el sábado 15 de noviembre a las 18:30 horas; el domingo 16 de noviembre, a las 12:30 y a las 18:30 horas.