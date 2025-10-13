Sala Russafa aborda los feminicidios con un thriller escénico en formato de combate de boxeo

VALENCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XV Cicle de Companyies Valencianes de la Sala Russafa de València programa los próximos días 15 y 16 de octubre 'Desde el infierno', un espectáculo de alarcón&cornelles en formato de combate de boxeo donde un abogado y un asesino en serie de mujeres se adentran en los motivos psicológicos de los feminicidios.

Se trata de un montaje del que quedaban pendientes parte de actuaciones previstas para 2020 al ser suspendidas por la covid. Merecedora del galardón 'Colección Autor Express 2017' de la SGAE y del Primer Premio del Jurado del Festival Escenia (2018), esta obra escrita por Jerónimo Cornelles toma como referencia la historia de Jack el Destripador para adentrarse en la mente de alguien que ejerce violencia sobre las mujeres y tratar de conocer los verdaderos motivos que subyacen.

Isabel Martí dirige este espectáculo interpretado por el propio Cornelles y Rafa Alarcón. Para ambos tiene un valor sentimental porque fue el primero que estrenaron bajo el paraguas de la compañía que fundaron en 2017 con el objetivo de trabajar con profesionales de la escena valenciana que les estimulaban a nivel artístico y creativo. Es el caso la directora de la pieza, que supo imprimir una estética y un ritmo magnéticos al transformar el escenario en un ring donde un abogado y un asesino en serie preparan un juicio.

En unas sesiones que parecen asaltos, donde verdugo y víctima no siempre son lo que parecen y en las que sobrevuelan constantemente preguntas sobre el porqué de los feminicidios, se desarrolla este thriller "alucinante" y con "excelentes interpretaciones", según las críticas recabadas en una gira que les llevó por diversas comunidades autónomas, como Andalucía, País Vasco o Madrid, además de recalar en varios municipios valencianos.

Una de las claves del éxito de la pieza, en opinión del autor y coprotagonista, es el género escogido para narrar la historia. "El público no suele estar acostumbrado a ver un thriller en el teatro, se asocia más a un código cinematográfico.

Pero, cuando lo ve sobre el escenario y en vivo, a la gente le encanta. Les va atrapando desde el principio, los espectadores se van preguntando qué hay detrás, qué es lo que está ocurriendo realmente y cuando, junto a los propios personajes, conecta todas las piezas y obtiene la respuesta, le vuela la cabeza", afirma Cornelles sobre una pieza que habla de una violencia sobre la mujer "que está aquí, que sigue pasando", a pesar de que el espectáculo ya tenga 8 años.

CICLO DE COMPAÑÍAS NACIONALES

Por otro lado, la XV temporada de Sala Russafa inicia su Ciclo de Compañías Nacionales, compuesto por una selección de espectáculos de mediano formato, pero contrastada calidad artística, donde formaciones de distintos rincones del país ofrecen un panorama sobre lo que se cuece en la escena española. Es el caso de los madrileños Tarambana Teatro, que han participado en anteriores ediciones y que este ejercicio lo hacen con Here comes your man un montaje crudo, directo y explícito que habla sobre las consecuencias en la vida adulta del acoso escolar por homofobia.

Del 17 al 19 de octubre puede verse esta pieza escrita y dirigida por Jordi Cadellans que parte del encuentro de dos antiguos compañeros de un colegio religioso. Durante el fin de semana, se ha organizado un homenaje al que fuera su tutor para celebrar su jubilación en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. Allí es donde los personajes brillantemente interpretados por Sergi Cervera y Marc Ribera se verán obligados a compartir habitación y unos recuerdos que nada tienen que ver, a pesar de tratarse de las mismas vivencias, porque lo que para uno supuso una de las mejores etapas de su vida, para otro fue un absoluto infierno.

A un ritmo "frenético", en una trama donde ocurren muchas cosas, van surgiendo verdades incómodas que obligarán al espectador a tomar parte en un juego psicológico donde se reflejan temas como la soledad, la autoestima o el perdón junto a la curiosidad, el sexo o la manipulación. Una pieza que va creciendo emocionalmente hasta un clímax final que invita a la empatía.

"Todos nos podemos sentir identificados con nuestra infancia, con nuestra primera juventud, cuando hemos visto que nos señalaban a nosotros mismos o alguien de nuestro entorno, cuando se nos juzgaba por ser cómo éramos, por ser quiénes éramos, por nuestras diferencias", comenta el dramaturgo y director de esta pieza que aborda un tema candente, cuando las agresiones homófobas no dejan, tristemente, de ser noticia. Una obra que obtuvo el Premio Talent al Mejor Espectáculo en 2020 por la Cambra de Comerç de Barcelona y la Welcome Talent Society, además de ser candidata al Premio Max en la categoría de Mejor Autor Revelación.

PROGRAMACIÓN FAMILIAR

Y, dentro de la oferta familiar de la sala, como guiño a la frase hecha de que "el mundo es un pañuelo", Eva Bedmar ha creado 'Pañuelos', una pieza de teatro danza para la primera infancia donde este elemento es clave en la escenografía a la hora de representar un mundo que está por descubrir.

Sala Russafa estrena en la Comunitat el 18 y 19 de octubre esta producción que también corre a cargo de Tarambana Teatro y que está indicada para espectadores de 1 a 6 años. La propia Bedmar y Lucía Suárez se apoyan en herramientas como el baile o los juegos de luces, así como en elementos visuales y táctiles, para narrar un paseo por las estaciones del año guiado por una mariposa.