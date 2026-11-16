Sala Russafa explora el valor del diàlogo con el estreno en la Comunitat de 'Llueve y hace sol en París'

Archivo - 'Llueve Y Hace Sol En París', Un Espectáculo De Los Zaragozanos Tranvía Teatro - REMITIDA SALA RUSSAFA - Archivo

VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala Russafa de València estrena en la Comunitat Valenciana 'Llueve y hace sol en París', un espectáculo en el que los zaragozanos Tranvía Teatro exploran el valor del diálogo humano y profundizan en "una posibilidad de comprensión mutua y de compasión que resulta más que pertinente en momentos de tanta crispación política y social".

La obra, que se presentará dentro del XVI Ciclo de Compañías Nacionales del 20 al 22 de noviembre, se basa en el texto del dramaturgo portugués Abel Neves. La acción transcurre en París, en una jornada lluviosa en la que parece impensable que pueda irrumpir un rayo de sol.

Cristina Yáñez dirige este montaje, que arranca con la visita de Fátima, la madre de uno de los terroristas que participó en un ataque donde ha perdido la vida junto a decenas de personas. Una de esas víctimas es la hija de Sofía, quien descubre en su puerta a otra madre rota de dolor.

Dos mujeres aparentemente enfrentadas van conociendo el dolor compartido, los mecanismos para buscar un asidero en tanta oscuridad. Las intérpretes Silvia Espigado e Inmaculada Oliver encarnan el viaje al corazón de estas dos madres en una pieza emocionante, que retrata el intento de comprender lo incomprensible. Dos culturas y dos realidades completamente distintas que, sin embargo, comparten la necesidad de reconstruir su vida, de sobrevivir a la pérdida.

Por otra parte, en la programación familiar, también los pequeños espectadores y espectadoras pueden disfrutar de una historia sobre las cosas que unen incluso a las parejas más dispares. La formación madrileña Camelcat ofrece el fin de semana dos funciones de 'La ovejita que vino a comer', ganadora del Premio del Público de Sala Russafa al Mejor Espectáculo Familiar la pasada temporada.

El 21 y 22 de noviembre representan esta versión teatral de la fábula de Steve Smallman que cuenta la historia de un lobo hambriento. Harto de comer sopa de verduras, recibe a una ovejita en su casa con la idea de llevársela al buche. Lo que no espera es que este animalillo, además de en sus estancias, entre también en su corazón. La cuentacuentos Sara Luna se apoya en títeres y en canciones para poner en escena esa pieza especialmente recomendada para público entre 3 y 8 años, un espectáculo lleno de valores como la amistad o los cuidados, que defiende los puntos de encuentro que hay incluso entre quienes parecían llamados a ser enemigos.

'LAS GOLFAS DE RUSSAFA'

La programación semanal del teatro de Ruzafa se completa con una nueva sesión de 'Las Golfas de Russafa'. Y el 20 de noviembre a las 22:30h, Rafa Alarcón y Jesús Manzano presentan la comedia Dos solteros y un bebé. Ambos han creado y dirigen esta desternillante propuesta que arranca cuando dos cuarentones divorciados y compañeros de piso se encuentran una mañana, en la puerta de su casa, un retoño con la nota "hazte cargo de tu hijo, cabronazo". ¿Pero, quién es el padre de la criatura?

Las diferentes reacciones ante la paternidad, el repaso a los antecedentes sexuales de ambos, la desconfianza y hasta la confianza en una crianza compartida pasa por la mente de esta dispar pareja que pide consejo al público, rompiendo la cuarta pared, en una noche donde la improvisación también es protagonista. Y lo que podría parecer una tragedia se convierte en una parodia de los tópicos, malentendidos y aprendizajes por los que han de pasar dos personajes absolutamente impredecibles.