El Salón 2Ruedas cierra sus puertas con "récord" de público, "gran" impulso comercial y espectáculos a pleno rendimiento

El Salón 2Ruedas ha cerrado sus puertas este domingo en Feria Valencia con un balance "extraordinariamente positivo", culminando una edición "marcada por la alta participación de las firmas líderes del motor y la bicicleta, una agenda intensa de actividades organizadas y un notable volumen de negocio para las marcas expositoras", según ha informado la organización en un comunicado.

Durante todo el fin de semana, miles de aficionados han abarrotado el Pabellón 7 del recinto para vivir su pasión por las dos ruedas, confirmando al Salón como la "gran cita anual" para los amantes del motor y el ciclismo.

La cita ha mantenido un flujo constante de visitantes desde su apertura, hasta alcanzar la cifra de más de 20.000 aficionados, "lo que ha consolidado a 2Ruedas como un punto de encuentro único para descubrir las últimas novedades del sector, probar modelos y disfrutar del ambiente festivo y motero del certamen", han apuntado las mismas fuentes.

Además, el negocio también ha sido protagonista. Las marcas participantes han registrado un alto volumen de ventas y contactos durante los tres días de feria, destacando el interés del público en motos urbanas, modelos eléctricos, e-bikes, así como de equipamiento especializado. Muchas firmas han calificado esta edición como "la mejor de los últimos años" en cuanto a los resultados obtenidos.

Los espectáculos y exhibiciones han sido otro de los pilares del salón, ya que han contado con una acogida masiva en cada uno de los espectáculos. Las demostraciones de stunt, trial indoor, trial bike o las actuaciones especiales programadas han llenado cada pase, "convirtiéndose en uno de los grandes atractivos del fin de semana y reforzando el carácter experiencial del salón", han apuntado.