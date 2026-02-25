El Salón del Cómic de València conecta culturas y generaciones en torno a la cultura pop

Salón del Cómic de València - MARCOS SORIA ROCA

Feria Valencia ya está lista para recibir a los miles de aficionados, lectores y familias a una nueva edición del Salón del Cómic de València, un evento que conecta culturas y generaciones en torno a un universo creativo donde conviven el cómic europeo, americano, africano y la cultura asiática, junto al talento nacional.

Del 27 de febrero al 1 de marzo, el Salón ha preparado un programa de actividades "sin precedentes" dirigido a todos los públicos que consolida la cita como "uno de los grandes encuentros culturales internacionales del año en España", ha destacado la organización en un comunicado.

El evento contará con "nombres fundamentales en la historia del cómic europeo más reciente", como los franceses David B con su nueva obra, 'El señor Búho y el País de los Muertos' (Salamandra Graphic) o Pierre Alary, autor de 'Don Vega' (Nuevo Nueve); la alemana Ulli Lust con su último libro, 'La mujer como lo humano. Al principio de la historia' (Garbuix Books), primer cómic en recibir el prestigioso Premio Alemán Del Libro de No Ficción 2025; los italianos Lelio Bonaccorso, autor de 'La otra historia del fútbol' (Garbuix Books), y Teresa Radice y Stefano Turconi, autores de' El contador de historias' (Nuevo Nueve).

Asimismo, cabe destacar que gracias a la editorial valenciana Andana Gràfica el Salón contará con la presencia de las autoras checas Tereza Drahonovská y Tepánka Jislová, autoras de 'Calva' (Andana Gràfica).

De más lejos llegan Rosemary Valero-O'Connell (EEUU), autora de la adaptación de la novela 'Carmilla', de Joseph Sheridan, Le Fanu (Astiberri); Yudori (Corea del Sur), con 'Hijos del Imperio' (Planeta Cómic), y fruto del convenio con AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Salón recibirá la visita de Mai Koraiem, artista multidisciplinar egipcia cuyos cómics están llamando la atención internacional por sus novedosos planteamientos artísticos; Marguerite Abouet (Abiyán, Costa de Marfil, 1971), autora de la fundamental serie 'Aya' (Norma Editorial), entre otros títulos.

Desde Cisjordania, Mohammad Saba'aneh, quien dedica su posición como autor y académico para promocionar el cómic de sus compatriotas creado bien en la diáspora o en las zonas palestinas. Por su parte, Ejob Nathaniel Ejob, CEO y autor de cómics, presentará su app Zebra Comics, una propuesta que adapta el webtoon a la cultura africana empoderando a creadores y lectores y reforzando su propia cultura.

AUTORES NACIONALES DE RENOMBRE

El Salón contará con grandes nombres de la novela gráfica española como Paco Roca, Cristina Durán, Miguel Ángel Giner Bou, Keko, Kim, Miguel Brieva, Ana Miralles, Candela Sierra, Jaime Martín o los hermanos Gallego, entre muchos otros.

También el mundo del llamado cómic USA tendrá su representación con nombres prominentes como David Aja, Guillem March, quien no ha acudido a ningún evento desde antes de la pandemia, Jorge Fornés, Daniel Acuña y Fernando Blanco, autor de renombre del mercado norteamericano y autor de la serie w0rldtr33 de la que podremos ver una exposición de originales en el Salón.

NUEVO ESPACIO AU-K! INFANTOJUVENIL

La autora de referencia del cómic juvenil Raina Telgemeier será una de las estrellas invitadas al espacio Au-k! dedicado en exclusiva para el público infantojuvenil. Creadora de títulos que han alcanzado el número uno en la lista de ventas del New York Times y galardonadas con múltiples Premios Eisner, Telgemeier acude al Salón del Cómic de València para presentar su nueva novela gráfica 'El club de los dibujantes' (Maeva, 2025), una obra escrita junto a Scott McCloud.

Kay O'Neill, autora neozelandesa de 'La sociedad de los dragones de té', así como venido desde Francia, Vincent Caut, ilustrador y autor de cómic francés especializado en el público infantil y autor de 'AVNI', conforman el listado de autores internacionales.

En el ámbito nacional acuden Pau Clua, dibujante de la nueva serie 'Xorigat 1, Gatàstrofe al laboratori del Doctor Croqueta' (Montena, 2025); Arkaitz González, autor de 'Astrid y su familia' (Fandogamia 2024), así como el colectivo Malavida con la editorial Cornoque traen a AU-K! autores como XCAR Malavida con sus famosas obras 'Una caca en bicicleta' o 'Beatuco y el bisonte mágico'. También viene al Salón Luis Orús, creador de la serie 'Cebolla tú, cebolla yo' o 'Güevo', presentará su más reciente cómic infantil, 'Me encantan los dinosaurios'.

EXPOSICIONES, UNA MIRADA DIFERENTE

El Salón presenta once exposiciones que exploran la narrativa gráfica desde múltiples miradas. 'València Cómic KM0' rastrea los orígenes del cómic y de diversas formas de relato visual producida por el Área de Cultura de la Diputación de Valencia; 'Fernando Blanco. Algoritmo de terror' recorre el universo del autor a través de originales del cómic de éxito en el mercado internacional wOrldtr33, destacando su fuerza visual.

Voces internacionales llegan de África y Palestina de la mano, un año más, de AECID. 'Mai Koraiem. Entre el arte visual' y el reportaje; 'Zebra Cómics: el cómic africano conquista el móvil' ponen el foco en el cómic documental y plataformas emergentes.

En la misma línea, 'Marguerite Abouet. El poder de lo cotidiano' presenta la obra desde una mirada social y crítica. Desde Palestina, llega una de las voces más destacadas del cómic y la ilustración política, Mohammad Sabaaneh.

Completan la programación 'Voces desde el cómic italiano. Entre la novela gráfica y la autobiografía', realizada con el apoyo del Instituto Italiano di Cultura di Barcelona. 'Los wewbcómics son el presente: 25 años de webcómic en español' recorre la evolución del formato en español, y 'Represalias contra el humor gráfico. Manchados por la censura' realizadas con la colaboración de Feria Valencia, la AEPV y el Ministerio de Cultura.

Por otro lado, el Ayuntamiento de València presenta 'Contes i llegendes valencianes', una exposición comisariada por Jordi Peidro y Pablo Herranz que recorre las leyendas nacidas en la Comunitat Valenciana a partir de la serie de cómic publicada en la revista Xiulit.

Desde el otro lado del mundo, vuelve al Salón la Japan International Manga Award, impulsados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón.