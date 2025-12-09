La San Silvestre Solidaria de 2025 en Alicante supera los 2.200 inscritos cuando faltan más de dos semanas

Imagen de archivo de la San Silvestre Solidaria de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La San Silvestre Solidaria de 2025 en la ciudad de Alicante, programada para el viernes 26 de diciembre con salida a las 19.30 horas desde la Rambla de Méndez Núñez y que discurrirá por un circuito urbano de 4,5 kilómetros, ya ha superado las 2.200 inscripciones a falta de 17 días para su celebración.

Así lo ha explicado este martes el vicealcalde y concejal de Deportes, Manuel Villar, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, donde también ha destacado que las aportaciones solidarias de los participantes se destinarán a Xaloc Powerchair, equipo alicantino de fútbol en silla motorizada, que cuenta con internacionales españoles en su plantilla.

El consistorio ha señalado, en un comunicado, que el equipo fue recibido oficialmente en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante por el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, en agosto de 2022, al conquistar la Liga y la Copa de España.

Por otro lado, ha apuntado que la junta de gobierno ha aprobado conceder una subvención de 21.000 euros a la empresa Grupo de Recreación Deportiva El Sol del Campello para la organización de una carrera que en 2024 superó los 5.000 participantes.

Villar ha resaltado el "continuado éxito tanto de participación como de público en esta consolidada cita del deporte popular en Alicante", al tiempo que ha incidido en que "la San Silvestre favorece la práctica de la actividad deportiva en un contexto lúdico y familiar y pone en valor lo que supone la promoción de hábitos saludables".

Además, ha subrayado que este acontecimiento "refuerza el posicionamiento de Alicante como destino del turismo deportivo y urbano, al ofrecer una imagen de una ciudad activa, acogedora y comprometida con la promoción del deporte para todas las edades".

La combinación de "atractivo deportivo, ambiente festivo y retorno económico" para los sectores vinculados al comercio y la hostelería justifica, según Villar, "la conveniencia de mantener la organización de la San Silvestre".